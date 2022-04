Dessel Sport blijft tegen Mandel United steken op een 2-2 gelijkspel

Omdat met Patro Eisden Maasmechelen, de eerste achtervolger van Dessel, vrij was, konden de Kempenaars tegen het West-Vlaamse Mandel United een goede zaak doen. Maar het waren de bezoekers die de beste start namen. Zo besloot Kumbi vrij vroeg in de partij in de handen van de Desselse doelman Kustermans.

Doelpunten

Enkele minuten later was het wel raak voor Mandel, toen Lenaerts een voorzet in eigen doel devieerde. Maar Dessel sloeg in het tweede kwartier terug. Al waren er voordien nog kansen voor de bezoekers. Zo moest Verbeek een poging op de lijn keren. Halfweg de eerste periode bediende Cinti Cheprassov. De bal kwam via een deviatie in de voeten van Ghislain, die de bordjes op gelijke hoogte bracht. Op het halfuur trok Dessel het laken naar zich toe. Het was opnieuw Ghislain die in stelling kwam en doelman Goblet met een stifter het nakijken gaf.