Derdejaars Arne Santy: “Mijn seizoen is al geslaagd. Regelmaat was de rode draad”

WIELRENNEN BELOFTENDerdejaarsbelofte Arne Santy uit Geluwe stapelt de afgelopen weken de ereplaatsen op. Zaterdag start hij in Hooglede en zondag volgt met de Grote Prijs Jules Van Hevel de laatste interclub in Ichtegem. Normaliter blijft hij bij Dovy Keukens-FCC Cycling Team. “Ik zit daar heel goed en word omring door de juiste mensen”, klinkt het.

Woensdagavond eindigde Arne Santy derde in het kersmiscriterium in Langemark en werd eerder vierde in Eernegem en het criterium in Zonnebeke, vijfde in Spiere-Helkijn, zevende in Passendale en achtste in Heule. In de laatste manche tellend voor de Beker van België in Berlare (147 deelnemers) werd hij dertiende.

In de eindstand van de Beker van België is Arne Sany bij de jongeren vijfde en veertiende algemeen. Dovy Keukens-FCC Cycling Team werd tweede in het ploegenklassement.

In Maldegem-Kleit toonde Arne Santy zich in februari in de spurt de snelste. Alvast een verrassing van formaat, die zege toen zo vroeg in het seizoen en met veel renners aan de start. In de laatste koersdagen hangt er misschien nog een tweede overwinning in de lucht. “Dat zou natuurlijk de kers op de taart zijn”, zegt Santy. “Om te winnen moet het allemaal wat meezitten.”

“Volgende week zaterdag start ik op Het Paradijs in Rekkem en doe er dan daags nadien eventueel nog een kermiskoers in Ardooie bij. Op het einde van een lang seizoen ben ik nog redelijk goed in vorm. Ik ben zeker niet ‘uitgeblust’. Aan de ene kant is het jammer dat het doek bijna valt over het seizoen. Anderzijds zal het deugd doen om wat te rusten en nadien de batterijen weer op te laden.”

Afstuderen in januari

“Een tweede zege zou welkom zijn, maar mijn seizoen is al geslaagd. De regelmaat was de rode draad. Net voor de zomer had ik een dipje, maar tijdens een paar rittenkoersen kon ik mijn niveau opkrikken.”

Arne Sany toont veel karakter. Na iedere tegenslag klein of groot vocht hij terug. Vorig seizoen had Santy twee keer corona. Aan Vives Torhout is hij laatstejaars Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie. “Normaliter ben ik in januari afgestudeerd”, zegt Arne Santy. “In een basisschool in Lichtervelde geef ik momenteel acht uur Lichamelijke Opvoeding per week. Dat mocht van Vives, ik combineer het met mijn stage.”

