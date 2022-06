Derde WK, maar straks pas eerste speelminuten voor Elena Sotgiu: “Het zelfvertrouwen is fel toegenomen”

Dit weekend nog twee keer aantreden tegen de Verenigde Staten in Den Bosch en dan trekken onze nationale hockeyvrouwen naar het Spaanse Terrassa voor hun derde WK op rij. Net als voor Aisling D’Hooghe, Alix Gerniers, Barbara Nelen, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre en Louise Versavel wordt het ook voor Braxgata-keeper Elena Sotgiu een derde wereldkampioenschap. Kleine nuance: in Den Haag en Londen kwam ze als reservekeeper geen minuut in actie. Omdat de Belgische doelvrouwen nu per kwart afwisselen maakt Sotgiu in Spanje haar écht debuut op een WK. “Dat is nu eenmaal het lot van een keeper”, glimlacht Sotgiu, die volgende maand 27 jaar wordt. “Dat ik in 2014 in Den Haag niet in actie kwam was logisch. Ik had totaal nog geen ervaring en kwam er toen pas op het laatste moment bij in de plaats van Nadine Khouzam. Ook vier jaar later in Londen bleef ik vier wedstrijden op de bank. Dat vond ik toen wel wat frustrerend. Je vraagt je dan af wanneer je wel ervaring genoeg hebt.”

Selectie: stressen

Sedert 2019 wisselen de beide doelvrouwen bij de Red Panthers echter per kwart af. Ook dan blijft het per toernooi nog afwachten welke twee keepers geselecteerd worden. Met D’Hooghe, Sotgiu én Elodie Picard beschikt ons land immers over drie keepers van topniveau, terwijl ook de Oost-Vlaamse belofte Pauline De Ryck nog in de wachtzaal zit. Op het EK 2019 in Antwerpen werd voor D’Hooghe en Picard gekozen, twee jaar later in Amstelveen voor Picard en Sotgiu en nu dus voor D’Hooghe en Sotgiu. “Op het moment van de selectie blijft het dus stressen”, aldus Sotgiu. “Natuurlijk is het voor Elodie jammer dat ze er deze keer niet bij is. We hebben met z’n drieën trouwens een zeer goede band.”

Een topmoment beleefde Sotgiu op het EK 2021 toen ze tot keeper van het toernooi werd uitgeroepen. “Dat was leuk, zeker omdat het mijn eerste groot toernooi was dat ik veel in actie kwam”, zegt ze. “Die prijs als beste keeper moet eigenlijk in twee gedeeld worden. De verdienste van Elodie was toen even groot.”

Sterk tegen Engeland

Nu maken Sotgiu en D’Hooghe zich dus op voor het WK met in eerste instantie drie poulematchen in Terrassa. Dat beide dames in conditie zijn, bewezen ze het voorbije weekend in Londen tegen Engeland. Sotgiu had enkele knappe reddingen in huis en D’Hooghe stopte een strafbal. “Door meer te spelen is de laatste jaren het zelfvertrouwen toegenomen”, besluit Sotgiu. “We zijn klaar voor het WK en helpen elkaar waar nodig.”