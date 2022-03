Derde reekshoofd Zara De Schutter (Tennis SDI) is meteen op de afspraak en wint Indoorkampioenschappen: “Goed en constant geserveerd”

“Ik had inderdaad nog nooit van Klaartje gewonnen, dus ik zag mezelf ook niet meteen als topfavoriet voor de eindzege”, pikt het nummer 28 van België in. “Daar komt nog eens bij dat ik eigenlijk altijd op gravel speel op Tennis SDI en dat het snellere tapijt haar speelstijl alleen maar ten goede komt. Maar goed, ik voelde al in die eerste twee matchen dat ik goed aan het spelen was, dus dat gaf me ergens wel vertrouwen voor het vervolg. Op zich een beetje verrassend misschien, omdat het toch geen vlekkeloze winter is geweest. Zo liep ik een scheurtje in de buikspieren op, waardoor ik toch een tweemaal weken niet heb kunnen tennissen. En daar kwamen dan nog eens de examens criminologie bij in januari, dan verdwijnt het tennis sowieso even naar het achterplan.”

Bonuspunten

Van stress of enige druk was dan ook geen sprake voor aanvang van de eerste belangrijke afspraak op de nationale tenniskalender. “Nee dat is ook zo, ik heb het opgepakt als één van de vele sterrentoernooien die ik dit seizoen nog ga spelen”, klinkt het. “Naar verluidt krijg je er wel evenveel punten voor als voor een vijfsterrentoernooi, hetgeen in deze fase van het jaar natuurlijk mooi meegenomen is. Ik ben er dus wel heel blij mee en helemaal met het niveau dat ik de hele week lang gehaald heb.”

Interclubcompetitie

Het derde reekshoofd gaf zelfs geen enkele set prijs op weg naar toernooiwinst. “Het was alleszins niet zo makkelijk als de score soms wel doet vermoeden. Het voordeel was dat mijn opslag goed draaide en daardoor kreeg ik zowel tegen Klaartje als in de finale tegen Emily Casteleyn makkelijke punten cadeau. Zo moest ik in de eindstrijd zelfs geen enkele keer mijn service afgeven en twee breaks zetten me vervolgens op weg naar een 6-4, 6-4-zege. Nu is het uitkijken naar de interclubcompetitie die voor het sinds sinds de coronaperiode nog eens kan doorgaan. Ik vrees dat we wel een beetje het zwakkere broertje of zusje gaan zijn in die hoogste nationale afdeling. Maar goed, bij mij draait het vooral om de sfeer om eens in ploegverband aan te kunnen treden met oa Maria Lemonakis aan mijn zijde. En als ik zie wie er bij de andere teams bovenaan de lijsten prijkt, dan staan er mij alleszins enkele pittige wedstrijden te wachten.”