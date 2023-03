Derde nederlaag in play-offs voor Yentl Bille en Menen: “We hebben iedereen nodig”

In de eerste set hield Menen gelijke tred tot 9-9, maar nadien nam de thuisploeg de bovenhand. “We maakten teveel opslagmissers”, zegt Bille. “Enerzijds konden we Leuven met onze service te weinig onder druk zetten. Als we dan toch probeerden om voor meer druk te zorgen, gingen we vanaf de opslaglijn te vaak in de fout. Vanaf de tweede set liep het beter, ook op het vlak van block-defense. We haalden die set verdiend binnen. In de derde beurt was het een nek-aan-nek-race. Toen VHL een voorsprong nam, konden we terug komen met goede opslagen en goede verdediging. In money-time maakten zij de kansen af die wij lieten liggen.”

In de laatste set sloegen Tuerlinckx en co een kloof die Menen niet meer gedicht kreeg. Zo keerde het team van coach Frank Depestele puntenloos naar huis. “In de reguliere competitie luidde de 2-3-winst in Leuven onze wederopstanding in. We hadden gehoopt dat dit ook nu zou gebeuren. We hadden er de kansen voor, maar hebben ze niet benut omdat we niet ons beste niveau haalden. Of we afgeremd worden door de blessures van Kindt en Vanneste? We mogen ons daar zeker niet achter verschuilen. We hebben iedereen nodig, elke schakel binnen het team is belangrijk. De spelers die op het terrein staan, zijn in staat om mee te strijden voor de zege. Veel tijd om stil te staan bij deze nederlaag hebben we niet. Woensdag trekken we al naar Maaseik. De Limburgers dienden zaterdagavond onze buren uit Roeselare hun eerste seizoensnederlaag toe. Het wordt niet makkelijk, maar in volleybal is alles mogelijk. Dat bewees Roeselare in de CEV-Cup tegen Piacenza. We moeten erin geloven.”