Derby tussen Kortemark en Handzame is duel om de tweede plaats: “Er is geen uitgesproken favoriet”

voetbal vierde provinciale AZowel SVD Kortemark als NSVD Handzame draaien een voortreffelijk seizoen in vierde provinciale A. Kortemark staat met 34 punten op een gedeelde twee plaats, op één punt van leider Koksijde-Oostduinkerke. Handzame is vierde met 33 punten. De gouwgenoten kijken elkaar zondagmiddag in de ogen, in een steevast druk bijgewoonde derby. Aanvoerders Robbe Beuselinck en Brent Dejonckheere blikken vooruit.

“Die derby is altijd een geladen duel, met veel sfeer en supporters langs beide kanten”, bevestigt de 23-jarige Beuselinck. “Dat het nu ook nog eens een topper betreft tussen twee ploegen die mogen dromen van een plaatsje in de eindronde, geeft deze match extra cachet. Ik vind niet dat er een uitgesproken favoriet is, want wij zijn niet de ploeg die altijd het beste voetbal brengt. Met veel duels, inzet, loopvermogen en jeugdig enthousiasme proberen wij onze tegenstanders te overvleugelen.”

De 26-jarige Brent Dejonckheere, ex-speler van Kortemark, bevestigt het verhaal van zijn mede-aanvoerder. “Al bedeel ik Kortemark wel ‘lichtjes’ de favorietenrol toe. Het speelt thuis en wist ons in de heenronde met 0-1 te kloppen. Al was dat wel een match die eigenlijk geen winnaar verdiende. Op een moeilijk bespeelbaar veld lag de wedstrijd verschillende keren lang stil, omdat er enkele vervelende blessures voorvielen. Het tempo slonk zienderogen, maar Kortemark scoorde in het wedstrijdslot op een stilstaande fase. Het nam de drie punten eigenlijk op een diefje mee. Inzake voetbalkwaliteiten en technisch vermogen zijn wij in principe de betere ploeg. Onze gouwgenoot speelt het fysiek graag hard en wij moeten opletten dat we dit weekend niet opnieuw te veel in dat spelletje meegaan.”

Dure plaatsen bovenin

Kortemark is tien wedstrijden ongeslagen, terwijl Handzame al acht matchen op rij niet verloor. “De plaatsjes bovenaan het klassement zijn duur”, vervolgt het duo in koor. “Zes ploegen strijden voor vier eindrondeplaatsen. Koksijde-Oostduinkerke is de uitgesproken titelfavoriet, maar achter hen ligt de strijd open. Nieuwpoort, dat nu zevende staat met dertig punten, zal allicht nog een inhaalbeweging maken. Het verschil zal gemaakt worden in de onderlinge duels en in dat opzicht is de derby van dit weekend enorm belangrijk.”

Vierde provinciale A: SVD Kortemark – NSVD Handzame op zondag 22 januari om 15 uur.

Lees ook: meer provinciaal voetbal