Derby KVK Tienen-U23 OHL (zondag om 13.30 uur) doet de oude tijden herleven in het Tiense Bergéstadion: “We kijken alleen nog maar vooruit”

Of we ook de sfeer van de grote dagen krijgen zondag in het Bergéstadion, is nog een beetje een vraagteken. Maar bij het Tiense bestuur hopen ze uiteraard van wel. “Of ze in de Leuvense bestuurskamer wakker liggen van deze derby? Niet zoals bij ons, dat lijkt me maar niet meer dan normaal”, geeft jeugdvoorzitter Peter Denruyter te kennen. “Anderzijds denk ik dat ze met hun beloften veel liever tegen ons aantreden dan tegen reeksgenoten als Mandel United of Winkel Sport. Maar de vijandschap van vroeger is niet meer, want tegenwoordig hebben we zowel met de mensen van OHL als STVV een goede verstandhouding. Zo spelen de beloften van OHL hun thuismatchen in ons stadion en zitten we ook samen in een regionale academie waar zowel kennis als talentjes onderling worden uitgewisseld. Dat gezegd zijnde is en blijft het een derby die leeft onder de supporters en die we koste wat kost willen winnen. Het is ook nog geen voetbal in eerste klasse, dus dat maakt dat de schijnwerpers er toch net iets meer opstaan dan anders.”

Linkerkolom

“Zolang ze maar niet met hun eerste ploeg naar Tienen afgezakt komen”, pikt voorzitter Johan Vos in met een kwinkslag. “Nee serieus, ik hoop natuurlijk dat we ook tegen OHL de drie punten kunnen thuishouden. Al was het maar omdat we dan weer iets dichter bij onze ambitie komen om in die linkerkolom te eindigen. De voorbije maanden hebben we al aangetoond dat niets onmogelijk is, ook al staan hun beloften dan in de top zes. Maar we hebben al eerder gestunt tegen La Louvière en Thes Sport. En vorige week namen we nog profclub Wezet te grazen.”

U23-teams

Denruyter blijft evenwel op zijn hoede. “Ik heb ze zelf al een paar keer aan het werk gezien en je speelt natuurlijk niet tegen Janneke en Mieke”, klinkt het. “Het is een mengelmoes van verschillende nationaliteiten, stuk voor stuk jonge talenten die nog aan het begin van hun carrière staan. Maar goed, we hoeven ook geen schrik te hebben van zo’n beloftenploeg. Pas op, de komst van die U23-teams heeft zeker een invloed gehad op het competitieverloop in deze reeks, maar dan eerder in het begin van het seizoen. Ik bedoel maar, op speeldag twee speelde Fofana van AA Gent ons van het kastje naar de muur, terwijl die jongen nadien opgepikt werd door de A-kern.”

Vooruit kijken

“Die wedstrijd kwam voor ons te vroeg, want we waren niet klaar voor de competitiestart”, aldus nog Johan Vos. “Er was nog niet voldoende samenhorigheid, jongens die geblesseerd of niet helemaal fit waren en ook een coach die nog zoekende was. Nu klopt het plaatje op alle vlakken en ook de resultaten volgen stilaan. Uiteindelijk mogen we niet klagen met waar we met dit Tienen nu staan, zowel op als naast het veld. Zaken als het verleden, covid en die overstroming hebben allemaal wel een weerslag gehad, niet in het minst op onze financiële mogelijkheden. Maar het heeft ons er tegelijk niet van weerhouden om stevig kuis te houden. Het maakt dat we nu alleen nog maar vooruit kijken en niet meer achterom. Dat is misschien wel de grootste winst die we geboekt hebben, al mag er zondag altijd een driepunter bij (knipoogt).”