Depoitre belangrijk in ruime zege AA Gent: “Getoond dat we niet verdienen zo laag te staan”

“Dit is een heel belangrijke overwinning. Na de slechte resultaten van de voorbije weken, hadden we dit echt nodig", opende Depoitre na de 0-4-overwinning op bezoek bij Eupen. “Dit geeft ons opnieuw wat lucht en vertrouwen voor het drukke programma dat eraan komt. We wilden vandaag echt tonen dat wij AA Gent zijn en niet thuishoren op onze huidige plaats in het klassement.” Ook voor het vertrouwen van Depoitre zelf, deed deze wedstrijd deugd. Hij versierde een penalty en kwam tot scoren na een mooie actie. “Of het penalty was? Ik raakte de bal en de doelman niet. Er was een contact, misschien was het wat licht. Leve de VAR? Het hangt ervan af. Vaak overdrijven ze ook. Deze keer was het eens in ons voordeel. Bij het doelpunt kwamen we drie tegen twee, maar toen blesseerde Alessio Castro-Montes zich. Toen was het twee tegen twee en kwam er nog een verdediger terug. Hjulsager gaf de bal waar het moest en ik maakte de loopactie om voor mijn man te komen. Het was een mooi doelpunt. Met 0-4 kan je ook thuiskomen, hé. Hopelijk start hiermee een nieuwe mooie reeks voor ons.”