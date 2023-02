Depoitre (AA Gent) reageert op kritiek: “Hoe kan ik mijn niveau halen als ik telkens maar vijf of tien minuten krijg?”

voetbal Antwerpen Pie­ter-Jan Vercammen en Hallaar veroveren periodeti­tel na ruime zege tegen Rijmenam (0-8): “En nu gaan we voor de titel”

Na de zege van SC Duffel bij Schelle zaterdagavond (0-2) had KFC Molenzonen-Hallaar zijn lot nog steeds in eigen handen, maar als het de tweede periodetitel wilde pakken, was winnen van Rijmenam wel een must. Op basis van de stand niet de kwalijkste opdracht, Rijmenam telde amper zes punten, en ook in praktijk bleken de bezoekers een maatje te groot. Voor de rust al had Hallaar de schaapjes op het droge met een 0-5- voorsprong en na de pauze zetten Pieter-Jan Vercammen en zijn maats hun periodetitel nog wat glans bij, 0-8 werd het.

