Dennis Hamers (Termien) verlengt zijn contract en speelt zaterdag tegen ex-ploeg Wellen: “We gaan er voluit voor de zege”

Deze derby in derde amateurklasse B zal ongetwijfeld veel volk lokken. Beide gemeenten liggen amper vijftien kilometer van elkaar af en de belangen zijn groot. Wellen prijkt op een vierde plaats in de rangschikking. Termien telt twee puntjes minder, maar heeft nog een inhaalwedstrijd te goed.

Goede herinneringen aan ex-ploeg

Dennis Hamers kijkt met genoegen terug op zijn tijd tijd bij Wellen. “Het is ongeveer reeds vijfjaar geleden dat ik Wellen verliet”, blikt de Maasmechelaar terug. “Het was een leuke tijd en ik was er twee en een half jaar aan de slag. Zeker het eerste seizoen was super. In een razend spannend duel met Tongeren streden we tot de allerlaatste minuut voor de titel. We werden vice-kampioen, pakten een periodetitel en speelden de eindronde. Ik geloof dat we toen een reeks neerzetten van twintig wedstrijden op rij zonder nederlaag. Na mijn vertrek ben ik er nog eenmaal geweest om te scouten. Van de toenmalige kern blijven buiten Winkels, Dekens en Claes niet veel spelers meer over. Ook de staf is helemaal nieuw. Met slechts drie nederlagen is Wellen aan een goed seizoen bezig. Op eigen veld verloren ze enkel tegen Houtvenne. We gaan zaterdag dan ook top moeten zijn om daar punten te sprokkelen”, zegt Hamers.

Contractverlenging

Maar ook de resultaten van Termien mogen er zijn. De Genkse club verloor enkel tegen Diest en Witgoor Dessel. De confrontaties tegen de toppers Houtvenne en Wezel leverden telkens een draw op. “Ik ben tevreden over mijn spelersgroep. Iedereen is gedreven en werkt hard op training en dat vertaalt zich ook in de wedstrijden. Ons doelpuntensaldo is ok. Met slechts zestien tegentreffers tellen we de tweede beste verdediging van de reeks. Bijwijlen spelen we prima voetbal. Soms moeten we nog wat meer lef tonen om verticaal te spelen.” Verleden week verlengde je je contract met één seizoen. Toch wel een waardering voor je manier van werken bij Termien? “Het initiatief voor de aanpassing van het contract ging uit van het bestuur. Als club moet je vooruit kijken en beslissingen nemen op het juiste moment. Het is normaal dat je dit doet in overleg met de trainer waarmee je verder aan de slag gaat. Vandaar dat we rond de tafel zaten en snel tot een akkoord raakten. De klik met het bestuur en de spelers was er voor mij vanaf de eerste minuut”, weet de Termien-coach.

De intentie om een reeksje hoger te spelen is reeds lange tijd bij Termien aan de orde. Voel je die druk. “Als club mik je steeds op het hoogste. Bedoeling is in de top vijf mee te draaien en een eindrondeticket te pakken. Ook Wellen zet hierop in. Uiteindelijk moet alles meezitten. Daarom is het belangrijk dat Henry Odutayo na zijn kwetsuur opnieuw meetraint. Hij is als spits een belangrijk pion in ons team. Jammer dat hij nog niet wedstrijdfit is voor zaterdag. Een pronostiek? Dat is moeilijk. Maar we gaan ons zaterdag zeker niet verstoppen. Wij willen even graag winnen als Wellen en gaan dus ook voluit voor de overwinning”, klinkt Dannis Hamers strijdvaardig.