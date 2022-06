Dennis Hamers en Eendracht Termien ontvangen zaterdag KRC Genk voor eerste oefenduel: “We gaan de supporters een aangename partij serveren”

De verstandhouding tussen beide teams is opperbest. Het is dan ook de negende keer dat Eendracht Termien het eerste oefenduel van KRC Genk mag organiseren. “Het is inderdaad een traditie geworden”, zegt sportief-verantwoordelijke Danny Ceyssens. “Het is voor Termien een hele eer, maar ook een uitdaging om alles op een perfecte manier te doen slagen. Een afvaardiging van KRC Genk is deze week tweemaal langs gekomen om de grasmat te keuren en de veiligheidsregels te overlopen. Het regende complimentjes. De accommodatie ligt er schitterend bij. Als nu het zonnetje nog wil schijnen.” De vraag naar tickets is ondertussen bijzonder groot. “Uiteraard willen de supporters hun favoriete spelers bij hun eerste optreden komen bekijken. We mikken op een twee duizend kijkers. De 150 VIP-diners zijn uitverkocht. Wie op voorhand een inkomticket wil kopen, kan terecht in ons supporterslokaal De Schom. Maar ook zaterdag zullen de loketten open zijn”, weet Danny Ceyssens.

Dennis Hamers volgt Tomas Daumantas op

Na acht jaren Tomas Daumantas wordt Dennis Hamers de nieuwe roerganger van Eendracht Termien. De sportief -verantwoordelijken van de club kozen met Dennis Hamers voor een jonge trainer, iemand met enthousiasme en gretigheid. Maar ook iemand die kiest voor een prima medische omkadering en inzet op video-analyses. Tevreden over de eerste trainingsweken, Dennis Hamers? “Ik zag de twee voorbije weken een gedreven spelersgroep met een goede mentaliteit en veel kwaliteit”, blikt de nieuwbakken trainer terug. “Ook de lactaattesten waren veelbelovend. Er zit dus potentieel in deze groep, maar dat moet ook op het veld bewezen worden. De club telt acht vertrekkers. Met Ruben Janssen (Bocholt), Martijn Stefani (Thes), Ilias Oizaz (Jong-Roda), Henry Odutayo (Hades) en Stef Heeren (Hasselt) haalden we prima vervangers binnen. Enkel centraal achterin zitten we krapjes en moeten we nog op zoek naar versterking.

Zaterdag spelen jullie tegen KRC Genk. Tekent iedereen present? “Ruben Janssen en Stef Heeren zijn er niet bij. Dat wil zeggen dat we achterin moeten sleutelen. Jongeren zullen hun plaats innemen en zich kunnen tonen. Vergeet ook niet dat we slechts vier trainingen achter de rug hebben. Na de wedstrijd tegen Genk bouwen we de trainingen even af, om op 18 juli aan de echte voorbereiding te beginnen. Maar eerst willen we zaterdag tegen KRC Genk goed voor de dag komen en de toeschouwers een mooie wedstrijd aanbieden. Of mijn zoontjes Xavi en Luiz zaterdag ook komen kijken? Natuurlijk. Beiden zetten hun eerste voetbalpasjes bij Eendracht Maasmechelen, maar Luis kwam speelt ondertussen bij KRC Genk en is een hevig supporter. Ik ben benieuwd of hij zaterdag voor papa of KRC Genk gaat supporteren”, knipoogt papa Dennis.