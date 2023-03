Dennis Hamers en Eendracht Termien blijven geloven in de titel: “Nog vier finales te gaan en we zijn er klaar voor”

voetbal challenger pro league Everton Luiz, dé breker van SK Beveren: “Ik speel altijd hard, de ref kan het soms niet apprecië­ren”

Everton Luiz speelt al een hele tijd bij SK Beveren en is bezig aan een solide seizoen. Toch zagen we nog geen glimp van de persoonlijkheid van de ervaren Braziliaan. De stevige breker op het Beverse middenveld wou zich immers enkel in het Portugees uitdrukken, om zeker niet misverstaan te worden. Gewapend met een Braziliaanse tolk (obrigado, Danilo) gingen we op zoek naar de mens achter de vele tackles.