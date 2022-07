Dennis Donkor maakt dit weekend zijn debuut als 3x3-speler op het toernooi in Brussel

hockey Guillaume Hellin speelt EK U21 op eigen club: “Met het hoofd omhoog richting de twee laatste poulemat­chen”

Een nederlaag in de openingsmatch van het EK U21 tegen Spanje stond niet meteen in het draaiboek van de Young Red Lions. Dinsdag wordt het meteen alles of niets in de tweede poulewedstrijd tegen Engeland. Dat beseft ook Guillaume Hellin, die het EK in het eigen Gentse huis hockeyt. “We kunnen alleen maar groeien in dit toernooi”, aldus Hellin.

