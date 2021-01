Dennis Deroey met Roeselare naar Maaseik: “Klassieker die we niet moeten maar wel willen winnen”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEVoor Roeselare start het nieuwe jaar direct met een topper bij rivaal Maaseik. Dennis Deroey en ploegmaats verloren tot dusver alleen tegen de Limburgers een punt in de competitie. Een nieuwe zege is eigenlijk geen must aangezien Roeselare sowieso leider blijft en zeker is van de play-offs. “Maar toch wil iedereen deze klassieker winnen”, laat Deroey er geen twijfel over bestaan.

Roeselare eindigde 2020 met een drieluik in de Champions League. “Daarna kregen we drie dagen verlof en rond kerst en Nieuwjaar kregen we ook nog een paar dagen vrij”, zegt Dennis Deroey.

Volstond die verlofperiode voor de libero? “Ja, toch wel. De winterstop is een stuk korter dan gewoonlijk en bovendien beginnen we met een topper tegen Maaseik. In die zin is het belangrijk om direct klaar te staan en daarom vind ik het logisch dat we hard bleven trainen de voorbije weken.”

Dinsdag werd er nog geoefend tegen Gent. Wat leerde Deroey uit de 5-0-zege tegen de Oost-Vlamingen? “Vooral dat we iedereen zullen nodig hebben in de komende zware maanden. Daarom hebben we ook nogal wat geroteerd. Ook in de Champions League is al gebleken dat elke pion binnen ons team belangrijk kan zijn.”

Oppassen voor Menen en Leuven

Zaterdag wacht met een verplaatsing naar Maaseik een topper. “We moeten niet winnen, maar willen dat uiteraard wel tegen een directe concurrent. Ik denk niet dat we ons te veel moeten spiegelen aan de heenmatch waarin Maaseik niet op volle sterkte was omwille van corona. Toch deden ze ons vooral serverend pijn. Aan ons dus om de receptie onder controle te houden zodat we optimaal kunnen aanvallen. Er zit genoeg kwaliteit in ons team om daar een goed resultaat neer te zetten. Of Maaseik onze enige titelconcurrent is, weet ik niet. Ze zijn sowieso onze grootste uitdager, maar let op voor Menen en zelfs Leuven, die voor mij ook outsiders zijn.”

Botsen met Vital Heynen

Deroey stond tien jaar geleden even op de loonlijst van Maaseik. Na amper één seizoen wilde en mocht hij ondanks een lopende verbintenis vertrekken. “Het botste met toenmalig coach Vital Heynen. Ik kreeg er geen eerlijke kans om te concurreren met Bert Derkoningen op de liberopositie. Als gast van 23 jaar wilde ik graag spelen en onder Heynen was dat onmogelijk. Maar geen slecht woord over hem. Het was en blijft een topcoach. Ondanks mijn korte passage bewaar ik goede herinneringen aan Maaseik.”

Lees ook: volleybal in Euromillions League