Dennis Deroey (Knack Roeselare): “We willen ons woensdag meteen plaatsen voor de Champions Final Four”

Iedereen beschikbaar

“We hebben onze eerste test tegen Borgworm goed doorstaan”, stelt de libero van Knack Roeselare vast. “Indien we tegen Gent hadden moeten spelen, dan was het misschien een ander verhaal geweest. De Caruur-ploeg bewees tegen Maaseik dat zij momenteel helemaal in de flow zit. Het is nu niet zo, we moeten ons met het volledige Knack-team gewoon concentreren op de tweede ontmoeting tegen de Waalse ploeg. Woensdag komt Borgworm naar onze zaal voor de terugwedstrijd. Het komt erop aan om ons niet te laten verrassen. De uitslagen van de andere duels bewijzen dat het altijd gevaarlijk kan aflopen. We kijken echt niet uit naar een derde, beslissend duel tegen het team van de afscheidnemende coach Koulberg. We willen het woensdag meteen afmaken.”