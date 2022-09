Dennis Bogaert (TC Panorama) haalt na winst op Stade Leuven nu ook halve finale in Tongeren: “Tien jaar A-speler is kers op de taart”

Stade Leuven was meteen toernooizege nummer drie van het jaar voor het nummer 25 van België, nadat hij eerder in Sollenbeemd Halle en op De Jonge Wingerd aan het langste eind had getrokken. “Op zich is dat natuurlijk lang niet slecht, al behoor ik met mijn hoge ranking sowieso vaak tot de topreekshoofden op zo’n hoofdtabel”, klinkt het. “Dan wordt er vaak verwacht dat ik tot het finaleweekend meega, maar zo simpel is het niet altijd. Begin augustus verloor ik zelfs een paar keer in de eerste ronde en op mijn thuistoernooi op Panorama kwam ik niet verder dan de kwartfinales. Op dat moment moest ik mezelf er toch even aan herinneren waarom ik er zoveel voor doe en laat. Want ook op dit niveau moet het allemaal plezant blijven en dat plezier was ik eerlijk gezegd toch even kwijt. Maar goed, ik denk dat ik me op het juiste moment heb kunnen herpakken, ook door de wedstrijden met een iets andere mindset en tactiek in te gaan.”

TC Stade Leuven

Het resultaat daarvan kregen we dus al in Leuven te zien waar hij in de finale in drie sets afstand nam van A-speler Arnaud Destrebecq. “We kennen elkaar natuurlijk door en door zodat het moeilijk is om elkaar nog te verrassen”, zegt Bogaert daarover. “Hoewel, ik denk niet dat hij verwacht zal hebben dat ik zo voor mijn shots zou gaan. Maar die agressievere manier van tennissen zorgt ervoor dat ik meer fun heb op de baan. En bovendien werkte het perfect tegen een speler die maar al te graag de rally aangaat. Zeker als de ballen nieuw zijn en vlot door de lucht zoeven, is het nog net iets makkelijk om te domineren. Misschien is dat wel mijn redding geweest in de beslissende derde set, aangezien we toen nog naar nieuwe exemplaren zijn overgeschakeld. Nee, ik was er heel blij mee om eindelijk opnieuw die bevestiging te krijgen dat het harde werk weldegelijk loont.”

Tien jaar A-speler

Als kers op de taart kijkt Dennis Bogaert nu ook een tiende seizoen als A-speler tegemoet in 2023. “Dat was toch wel een beetje het hogere doel en ik ben er best wel trots op dat ik al sinds 2014 dat hoogste klassement achter mijn naam heb staan. Op mijn dertigste kan ik in principe nog wel een aantal jaartjes mee en zolang ik er plezier en voldoening uit haal, ben ik dat ook zeker van plan”, besluit hij.