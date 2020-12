Deniz Undav trekt met Union naar Lommel: “Zal makkelijker worden als we snel tot scoren komen”

voetbal 1BMet twee doelpunten en een assist kroonde Deniz Undav zich bij Union vorig weekend tegen Lierse Kempenzonen (5-0-overwinning) tot matchwinnaar. De 24-jarige Duitse aanvaller lijkt stilaan zijn draai te vinden in 1B, maar had zelf meer verwacht van zijn eerste maanden in België.

“Uiteraard was ik tevreden na afloop”, zegt Deniz Undav. “Mijn laatste doelpunt dateerde van de wedstrijd tegen Club NXT (25 oktober 6-0-zege, red.). Het was dus al even geleden. Ik hoop dat ik hier een vervolg kan aan breien.”

“In het eerste half uur slaagden we er niet in om te spelen zoals we normaal zouden willen. Na de 1-0 liep het steeds beter en beter. We kregen meer kansen, konden snel twee keer scoren en dan was de wedstrijd gespeeld.”

Spelen als nummer tien

Door de blessures van Fixelles en Lapoussin koos trainer Felice Mazzu ervoor om te starten met zowel Labeau, Vanzeir en Undav. Het klikte duidelijk goed tussen de drie aanvallers. “Als wij de bal hadden, stond ik eigenlijk bijna als nummer tien te spelen. Zo kon ik tussen de lijnen bewegen en Vanzeir en Labeau brachten diepgang. Het gevoel zat goed. We spelen graag met elkaar en we kwamen alledrie tot scoren.”

In 2020 speelt Union nog tegen Lommel en Westerlo. “We willen uiteraard zes punten pakken. Als we ons voetbal kunnen spelen, wordt het moeilijk om ons te verslaan. Als we snel tot scoren komen, wordt het normaal gezien nog makkelijker voor ons, aangezien de tegenstander dan moet komen en ruimte zal laten.”

Wake-upcall

“Of de 1-0-nederlaag in Seraing een wake-up call was? Ik geloof van wel. Iedereen is gefocust en met deze mentaliteit zullen we nog sterker zijn dan voordien. Het is wel zo dat we in de openingsfase in Seraing enkele kansen lieten liggen. Zij hadden geen kansen en kwamen op voorsprong door onze eigen fout. Als dit niet gebeurde, hadden we er aan het langste eind getrokken.”

Undav, die afgelopen zomer overkwam van SV Meppen, waar hij in de derde Bundesliga topschutter werd, is niet tevreden over zijn eerste maanden bij Union. “Neen, ik had graag meer gescoord. Ik had het in begin moeilijk om een groot deel van mijn speelstijl aan te passen. Het waren zowel fysiek als mentaal zware maanden. Ik ben het nu meer gewoon en hoop steeds beter en beter te spelen. Ik wil kampioen spelen. Als we hierin slagen, ben ik zelfs tevreden met slechts acht of negen doelpunten.”

Lees ook