Deniz Undav liet tegen Anderlecht opnieuw zien waarom hij van goudwaarde is voor Union: “We hebben heel veel gelopen”

voetbal derde nationale B Jonas Van den Muysen­bergh effent het pad voor Sint-Le­naarts: “Het vet was duidelijk van de soep bij Termien”

Ook Termien is er zondag niet in geslaagd om Sint-Lenaarts een eerste nederlaag in dik twee maanden aan te smeren. Integendeel zelfs. Dankzij een knappe 1-2-zege zijn doelpuntenmaker Jonas Van den Muysenbergh en co. nu al tien matchen op rij ongeslagen.

13:00