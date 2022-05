Deniz Undav en Union laten het na om drie punten te pakken op Antwerp: “Ik had minstens één van mijn twee grote kansen moeten afmaken”

voetbal 1ALang baarde de wedstrijd tussen Antwerp en Union (0-0) een muis. De competitieleider wist in de slotfase alsnog kansen te creëren, maar scoren lukte voor topschutter Deniz Undav en co niet. De Brusselaars laten zo twee dure punten liggen.

“Het was een zwaar gevecht”, luidt de analyse van Deniz Undav. “De mentaliteit was heel belangrijk. Iedereen was aan het vechten en aan het lopen. Na afloop zag je ook dat iedereen uitgeput was.”

“Het probleem is dat we de drie punten hadden kunnen pakken, maar het niet deden. We hadden heel wat grote kansen. In de laatste vijf minuten miste ik twee hele grote kansen. Ik had minstens één van hen moeten afmaken. Zulke wedstrijden gebeuren nu eenmaal. We doen voort. Hopen dat we hier geen spijt van krijgen.”

“Of de vermoeidheid een rol speelde bij het missen van de kansen? Het was een harde wedstrijd. Dat was het vorige week en dat was het in Antwerp opnieuw. In de play-offs zijn het allemaal moeilijke wedstrijden. Gemakkelijker zal het niet worden. Nu moeten we zien wat er beter kan”, besluit Undav.

Volledig scherm Deniz Undav baalt na het missen van een grote kans. © Photo News

“Het was een gekke wedstrijd in een altijd toch wel aparte atmosfeer”, vult doelman Anthony Moris aan. “We moesten de hoofdjes koel houden als we iets wilden meenemen naar huis. De wedstrijd kon beide kanten op. Op het einde is het volgens mij een logisch gelijkspel.”

Moris hield Union in de wedstrijd met knappe reddingen op onder meer een knal van Nainggolan. “Het is normaal dat Antwerp ons onder druk zette. Ze speelden thuis en hadden de eerste wedstrijd in de Champions’ Play-off verloren.”

Dodelijker zijn

“Ik vond dat veel mensen vooraf te weinig respect toonden aan Antwerp door te stellen dat zij de zwakste ploeg zijn in de Champion’s Play-off en dat zij er hun plaats niet hebben. Als je kijkt naar de spelers die ze hebben en hun aanhang, dan kloppen die uitspraken niet.”

“We hebben heel goed verdedigd en ik deed mijn werk zo goed als mogelijk in het heetst van de strijd. Het klopt dat we op het einde de kansen hadden om de overwinning naar ons toe te trekken. We moeten nog dodelijker zijn, zeker in de play-offs waar de wedstrijden gesloten zijn. Het gaat om details. Een werkpunt voor volgende week”, besluit Moris.

