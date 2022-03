Deniz Undav en Union draaien weer op volle toeren: “Ik hoop dat ik nog meer goals kan scoren, maar de drie punten blijven het belangrijkste”

voetbal 1AEr staan wanneer je team jou nodig heeft. Dat is exact wat Deniz Undav dit seizoen al heel vaak gedaan heeft en waarom Union helemaal bovenaan het klassement blijft staan. Een vroege achterstand op bezoek bij OH Leuven werd vrijdagavond dankzij onder meer een hattrick van Undav nog omgebogen in een 1-4-overwinning.

De Unionisten trokken met revanchegevoelens naar Leuven. “We verloren in de heenwedstrijd (1-3) en vrijdagavond pakten we de drie punten, ik ben superblij”, zegt Deniz Undav. “Onze start van de tweede helft was perfect. Toen we daarna op een 1-3-voorsprong kwamen, was er geen druk meer. We konden rustig ons spel spelen.”

“We hadden een goed plan en gaven nooit op, zelfs niet nadat Leuven de score opende. Integendeel, we probeerden te vechten voor Kandouss (begin hands waardoor er strafschop kwam, red.) die zich er niet goed bij voelde en uiteindelijk pakten we de drie punten. Met of zonder Dante Vanzeir zijn we een goed team en ik kan natuurlijk ook zonder hem scoren, net zoveel als hij kan scoren zonder mij.

Matchbal

Deniz Undav kreeg alweer een matchbal mee naar huis. “Ik heb er nog genoeg plaats voor”, liet de aanvaller met een glimlach optekenen. “Mijn eerste goal was misschien niet mijn allermooiste, maar ze komt wel in de buurt.”

OH Leuven kraakte na de pauze, waardoor Union het makkelijk kon uitspelen. “Zeker bij 1-2 en 1-3 kregen we meer ruimte. We moesten gewoon nog één goaltje meer maken om de wedstrijd af te maken.”

“Er komen nog drie matchen. Ik kijk ernaar uit. Ik hoop dat ik nog meer goals kan scoren, maar de drie punten blijven het belangrijkste.”

Quote Het is prachtig en het stelt ons in staat om voort te dromen Felice Mazzu

“Het is een mooie overwinning voor de groep”, stelde trainer Felice Mazzu. “We hadden het moeilijk, vooral vanaf het begin tot aan het kwartier en het openingsdoelpunt van OHL. Daarna zijn we echt begonnen en hebben de spelers alles gegeven.”

“Ze hebben veel energie en ambitie voor de dag gelegd. Het is prachtig en het stelt ons in staat om voort te dromen. Ondanks het doelpunt wisten we het overwicht te heroveren. De groep toonde echt haar eenheid. Er zijn nog drie wedstrijden om te proberen om als eerste te eindigen”, besluit Mazzu.

