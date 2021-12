Deniz Undav - alweer hij - helpt Union met twee goals voorbij STVV: “We hadden iets nodig om te reageren na de nederlaag van vorige week”

Het kunstgrasveld van STVV was even wennen voor Union. Moris had een zeer goede redding in huis op een knal van Brüls. Pas na het halfuur kon Union voor dreiging zorgen. Zoals zo vaak dit seizoen was het wel meteen raak. Moris trapte diep, Vanzeir bracht in één tijd voor en maatje Undav schoof de 0-1 door de benen van Schmidt in doel. Zo simpel kan het zijn.

Na de pauze loerde Union op de counter. Undav miste een dot van een kans oog in oog met Schmidt. Enkele minuten later lukte het wel, maar de 25-jarige aanvaller stond in buitenspel. Even leek dat de Brusselaars zuur op te breken, want Brüls maakte aan de overkant gelijk.

In minuut 73 konden de Unionisten opgelucht ademen. Undav maakte zijn misser goed door aan de eerste paal een hoekschop prima binnen te koppen. Zijn zestiende doelpunt al dit seizoen in de Jupiler Pro League en zo is hij alleen topschutter. Rekening daar ook nog eens negen assists - maatje Vanzeir zit ook aan dat getal - en dan weet je dat de Duitser met Turkse roots van onschatbare waarde is voor Union.

Alles geven voor het team

Het is voor trainer Mazzu dan ook te hopen dat de blessure van Undav meevalt. Hij moest namelijk in de blessuretijd naar de kant. “Ik kreeg op het einde nog een trap, had een beetje pijn en was dan niet meer 100 procent. We hadden een nieuwe speler (Avenatti viel in, red.) nodig die voor de laatste minuten wel 100 procent was", reageerde Undav na afloop.

“Dat ik de matchwinnaar was? Ik had nog een doelpunt kunnen maken, maar ik miste de kans. Ik moest dan ook alles geven voor het team. We hadden iets nodig om te reageren na de nederlaag van vorige week. Ik ben dan ook gewoon gelukkig dat we met 1-2 wonnen.”

“Of ik nu 16 of 20 keer kan scoren dit seizoen, alles is oké. Ik wil gewoon zo verder blijven spelen. De drie punten waren belangrijk om mentaal geen klap te krijgen, want dan zaten we aan twee nederlagen op een rij. We hebben goed gereageerd”, besluit Undav.

Deniz Undav viert de 1-2 met zijn ploegmaats.