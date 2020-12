Denise Betsema wint eerste klassementscross: “Aan elkaar gewaagd, maar ik ga nog voor enkele zeges”

Allan Deschodt (FC Gullegem) over (voetbal)toekomst: “Er zijn geen zekerheden meer”

11 december Allan Deschodt klopt al jarenlang 25 uren in een etmaal. Naast zijn zelfstandige job als ruwvoedervertegenwoordiger baat hij samen met zijn vrouw Wendy Devos vakantieverblijf De Geestigaard in Kortemark uit. Daarnaast traint hij ook nog eens tweedenationaler FC Gullegem. Een leven aan 200 km per uur. The sky is the limit. Tot het coronavirus in maart 2020 een einde maakte aan zijn hectisch bestaan. Een bestaan dat hij mist. Ziet hij met de heropstart van de voetbalcompetitie halfweg februari 2021 licht aan het einde van de tunnel?