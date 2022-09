Denis Prychynenko (SK Deinze) naar ex-club: “Al ben ik er nog altijd ambassadeur, ik wil Beerschot kloppen”

Om te kunnen scoren moet je in de ploeg staan. Trainer Taka, die deze week opstapte, zette Prychynenko de eerste vijf speeldagen op de bank. Tegen Dender versierde de Oekraïense Duitser zijn eerste basisplaats. Door het uitvallen van Kenneth Schuermans – hij onderging een operatie aan de enkel en zal zeker een maand out zijn – is de kans groot dat hij zaterdagavond op het veld van zijn ex-ploeg Beerschot aan de aftrap verschijnt.

“In twee jaar tijd is bij Beerschot veel veranderd, maar er zijn nog altijd een paar mannen uit mijn periode”, vertelt Prychynenko. “Onder meer Jan Van den Bergh. Enkele jaren geleden tekenden wij op dezelfde dag een contract bij Beerschot, toen nog in eerste amateur. We speelden 85 matchen samen. Frederic Frans en Mike Vanhamel ken ik ook. Kapitein Ryan Sanusi is een boezemvriend. Net als trainer Andreas Wieland, die eveneens een goeie vriend is. Uiteraard kennen we ook Robbe Quirynen die in de terugronde van vorig seizoen hier speelde. Ik bewaar hele goeie herinneringen aan mijn periode bij Beerschot. Ik ben nog altijd ambassadeur van de club. Toch wil ik zaterdagavond niets liever dan mijn ex-ploeg kloppen.”

Trainerswissel

Makkelijker gezegd dan gedaan. Na vijf op achttien zullen de oranjehemden niet overlopen van vertrouwen. Vertrouwen dat in de bekermatch bij Bocholt niet werd aangezwengeld, ook al kwalificeerde Deinze zich voor de volgende ronde, een thuismatch tegen Eupen. Met Antonio Calderon stelde Deinze deze week een interimtrainer uit de eigen staf aan. “Na een trainerswissel is er altijd een andere atmosfeer”, weet Prychynenko. “Voor mij was het een kleine verrassing dat trainer Taka opstapte. In voetbal gaat het altijd om de resultaten. En die zijn er tot nog toe niet. Zo gaat dat in het leven.”

Calderon kreeg slechts twee trainingen om veranderingen aan te brengen. “Ik heb het gevoel dat we zaterdagavond op een andere manier zullen spelen”, benadrukt Prychynenko. “Alleen is twee dagen heel weinig om een andere visie op te dringen. Zijn belangrijkste opdracht wordt om ons vertrouwen op te krikken.”

