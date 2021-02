Denis Prychynenko is helemaal terug bij Beerschot (al is hij geschorst voor de derby): “Paar dingetjes gebeurd met Losada, maar ben geen hater”

Voetbal 1AZondag niet van de partij in de Antwerpse derby: de geschorste Denis Prychynenko (28). Jammer voor Beerschot, want sinds ‘Prychy’ terug in de basis staat, hield paars-wit drie keer op een rij de nul. Hoe dan ook: na enkele moeilijke maanden heeft de cultverdediger weer recht van spreken en dus zochten wij hem op voor een interview. “Mijn beslissing om te blijven was de juiste.”

Denis, het was van september 2017 geleden dat Beerschot drie opeenvolgende clean sheets had. Is het toeval dat het nog eens lukt nu jij opnieuw in de basis staat?

“Goh, je gaat mij niet horen zeggen dat het vooral aan mij ligt. We zitten als ploeg opnieuw op een goede golf. Laat ons zeggen dat ik daar op mee surf. Sinds de trainerswissel voetballen we ook op een andere manier. Onder Hernan Losada lag er meer nadruk op de aanval. Will Still ging back to basics. Een stevige organisatie bracht ons in 1A. Daar is Will naar terug gegaan en ik profiteer daar nu van.”

We zijn al even vragende partij voor een interview, maar je hield eerder de boot af. Waarom eigenlijk?

“Vlak na mijn comeback tegen Zulte Waregem vond ik het te vroeg om te praten. Ik moest eerst bevestigen. Nu was de tijd rijp om nog eens met de pers te praten.”

Onder Losada leek je compleet uit beeld verdwenen, terwijl Still duidelijk wel op je rekent. Hoe belangrijk was de trainerswissel voor jou?

“Laat me eerst dit zeggen: ik ga niet bitchen. Ik geloof dat ik in mijn professionele carrière 23 verschillende trainers heb gehad en ik kan nog met hen allemaal door één deur. Tegelijk ga ik niet liegen: in de voorbije maanden zijn er een paar dingetjes gebeurd tussen Hernan en ik die maken dat onze relatie ooit beter is geweest.”

In de wandelgangen vernamen we dat er op een gegeven moment eens een hoogoplopende discussie tussen jullie is geweest. Vertel eens.

“Kijk, ik ben een direct en eerlijk persoon. Hernan heeft voor heel de kleedkamer eens enkele dingen over mij gezegd die niet waar waren. Toen ben ik even heel boos geworden. Maar nogmaals: dat is het verleden en ik wil daar niet in blijven hangen. Ik wens Hernan zelfs veel succes in Amerika en als hij op een dag eens iets met mij wil gaan drinken, zal ik dat niet weigeren. Ik ben geen hater.”

Nog even over Will Still: hij geeft je veel vertrouwen.

“Klopt, met een paar rake woorden heeft hij mijn vertrouwen – dat onvermijdelijk wat was aangetast – in geen tijd kunnen opkrikken. Toen hij nog assistent was, had ik al door dat Will op tactisch vlak een lepe vos was en dat hij goede trainingen kon opstellen. Maar zijn people management heeft me de jongste weken aangenaam verrast. Will is ook veel bezig met de jongens die minder aan spelen toe komen. Dat heb ik in de maanden voordien wel wat gemist.”

In je eerste jaar bij Beerschot heb je ook nog eens een langere periode op de bank gezeten. Was dat anders dan nu?

“Ik ben er anders mee om gegaan, omdat ik nu anders in het leven sta. Indertijd was voetbal alles voor mij. Als ik niet speelde, was ik automatisch ongelukkig. Nu is voetbal nog steeds mijn job en mijn passie, maar ik kan ondertussen ook gelukkig worden van andere dingen. Mensen helpen, bijvoorbeeld.”

Geef eens een voorbeeld.

“Ik loop er eigenlijk niet graag mee te koop, maar omdat je het zo expliciet vraagt: ik doe al eens iets voor een groepje daklozen in Antwerpen. Da’s eigenlijk toevallig begonnen. Op een dag zat er een jonge kerel te wenen bij mij op de stoep. Ik sprak hem aan en toen vertelde hij dat hij van Ghana afkomstig was en hier niks of niemand had. Nadien ben ik met die gast eens naar een opvangcentrum voor daklozen gegaan. In oktober heb ik dan 25 winterjassen gekocht om uit te delen aan de mensen in dat centrum. Van zulke dingen kan ik dus gelukkig worden.”

Je bent sociaal geëngageerd, maar lijkt me ook erg betrokken bij de club. Ben je intussen een echte Beerschotman, Denis?

“Nog niet zoals pakweg Marc Noë, Gunther Dieltjens of Mo Messoudi. Zij zijn opgegroeid met deze club en ademen Beerschot. Maar het is geen geheim dat ik me heel goed voel op het Kiel. Ik ben trots op wat ik hier al heb bereikt. De dag dat ik hier buiten stap, zal ik mijn plaatsje hebben in de geschiedenisboeken.”

Die dag was bijna daar, want Beerschot wou je in januari uitlenen aan het Frans Chateauroux.

“Er waren ook nog andere opties, maar ik heb alles meteen afgewimpeld. Ik wou me bij Beerschot weer in de ploeg vechten. Nu blijkt dat het een goede beslissing was om te blijven.”

Heb je intussen al iets gehoord over een verlenging van je aflopende contract?

“Mijn situatie is anders dan enkele weken geleden, dus misschien komt het er alsnog van. Natuurlijk wil ik graag blijven en verder doorgroeien met de club. Toen ik hier begon, was 1A het doel. Nu we in 1A zitten, zijn er eigenlijk geen limieten meer. Ik geloof echt dat Beerschot op een dag een vaste waarde kan worden in de Belgische top zes.”

Ook de buren van Antwerp willen de voetbaltop bestormen. Hoe jammer is het dat je de derby moet missen?

“Toen ik vorig weekend mijn vijfde geel pakte, heb ik innerlijk eens stevig gevloekt. Maar oké, ik probeer het langs de positieve kant te bekijken. Nu ben ik volgende week zeker niet geschorst tegen KV Mechelen. Tegen hen heb ik nog een paar slechte herinneringen uit te wissen (lacht).”