Denis Prychynenko aan het einde van zijn eerste seizoen SK Deinze: “Over het algemeen gelukkig”

Mooie derde plaats

“Deinze is een mooie ploeg, met een goeie staf, sterke spelers in een mooie omgeving”, benadrukte Prychynenko tijdens de laatste persbabbel van het seizoen. “Nadat ik hier vorige zomer tekende was ik over een paar dingen wat ongelukkig, maar dat is voetbal, daar ga ik niet verder over vertellen. In het algemeen ben ik bij SK Deinze gelukkig. Alleen hebben we een wat ongelukkig seizoen. Meedoen voor de promotie was onze ambitie. Dat is jammer genoeg niet gelukt. We gaan er uit bij Lommel nog alles aan doen om de derde plaats vast te houden. Voor een kleine club als Deinze is derde worden heel mooi.”