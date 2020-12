Denijs Van de Weghe (SK Deinze): “Kunnen beter, want nog geen enkele keer met sterkste elf gespeeld”

Voetbal 1BOok Denijs Van de Weghe, voorzitter van SK Deinze, vermoedt dat een akkoord rond extra beloftenploegen van topklassers in zowel 1B als het amateurvoetbal in de maak is. Op 18 januari zet de algemene vergadering van de Pro League wellicht het licht definitief op groen rond een globaal pakket.

Dankzij de promotie naar 1B is Denijs Van de Weghe lid van de algemene vergadering van de Pro League. Hij zat maandagnamiddag vijf uur achter een scherm voor een videoconferentie van de Pro League.

“Er wordt gestreefd naar een akkoord rond één globaal pakket”, verduidelijkt Van de Weghe. “Drie partijen moeten hun fiat geven: de clubs van 1A, van 1B én amateurclubs. Voor het toelaten van beloften van 1A-clubs in 1B en eerste nationale wordt een financiële compensatie gevraagd. Over bepaalde puntjes moet nog voort worden beraadslaagd. Die beloftenploegen zullen niet kunnen promoveren. Of ze kunnen degraderen, daarover wordt nog onderhandeld.”

Barrage tegen Essevee?

In de voetbalwereld draait veel, misschien zelfs alles, rond centen. Over het sportieve luik – promoveren of degraderen moet vooral op het veld worden afgedwongen – wordt wellicht een consensus bereikt. Over welke clubs, na Club NXT, een beloftenploeg in 1B mogen laten aantreden is er discussie.

“Waarom de beloftenploeg van Gent in eerste nationale en die van Antwerp in 1B bijvoorbeeld”, haalt Van de Weghe een discussiepunt aan. “Het is de bedoeling volgend seizoen in 1B naar zestien ploegen te gaan: acht profclubs, vier beloftenteams en vier clubs uit eerste nationale. Als het amateurvoetbal dit seizoen niet meer wordt hernomen, wordt het wellicht een reeks met twaalf teams. Inderdaad, we komen misschien nog in aanmerking voor de tweede plaats en de twee barragematchen tegen de zeventiende uit 1A. We mogen even dromen van een dubbele confrontatie met Zulte Waregem.”

Geen transfers in januari

SK Deinze staat na veertien speeldagen vierde op drie punten van vice-leider Seraing dat zondagavond naar het Burgemeester Van de Wielestadion afzakt. “Ik denk dat wij beter kunnen dan wat we tot nog toe lieten zien”, beweert Van de Weghe. “We hebben nog geen enkele keer met onze sterkste ploeg kunnen spelen. Door de lange onbeschikbaarheid van Viktor Boone, door corona, door andere letsels. Het is niet de bedoeling dat we in januari extra spelers aantrekken.”

