Dendercoach Regi Van Acker na derde uitzege op RSCA Futures: “Nu onze fans een eerste thuisoverwinning bezorgen”

Ten opzichte van vorige week op Beerschot wijzigde Dendercoach Regi Van Acker zijn ploeg op één plaats: Rajsel kreeg de voorkeur op Myny. “Rajsel werd uitgespeeld in steun van de spitsen Cukur en Lallemand”, gaf de Waaslander aan. “We slaagden er evenwel niet in hem voldoende in het spel te betrekken, zodat we dan maar de lange bal naar Cukur gehanteerd hebben.”

De blauwhemden hadden het tegen de frivole balkunstenaars van Anderlecht in de eerste helft dan ook moeilijk. Na de rust toonde Dender zich de betere ploeg en kon het de zege veilig stellen.

“Anderlecht dwong inderdaad voor de rust wel wat kansen af”, gaat coach Regi Van Acker verder. “Onze doelman Gies moest vroeg in de match ingrijpen, maar de meeste doelpogingen misten de goede richting. In tegenstelling tot de thuisploeg waren wij wel efficiënt. Na knap voorbereidend werk van Hens trapte Marzo ons op voorsprong.”

Vroeg in de tweede helft had Van Oudenhove Dender een dubbele voorsprong moeten bezorgen na een teruglegger van Lallemand, maar hij geraakte niet voorbij doelman Verbruggen. “We lieten aanvankelijk de mogelijkheden onbenut om de kloof verder uit te diepen”, vervolgt Van Acker. “Het betekende evenwel slechts uitstel, want uit hoekschop van Rajsel kopte Borry raak. We speelden de wedstrijd op een volwassen manier uit tegen een technisch vaardige ploeg met veel knappe dribbelaars. Wij hebben uiteraard meer maturiteit en kracht in de ploeg en dat deed uiteindelijk de balans in ons voordeel overhellen.

Het was voor Dender wel een mooie ervaring in een sfeervol Lotto Park.

“Hoed af voor onze supporters die ons opnieuw heel veel steun verleenden en voor ambiance zorgden”, besloot Van Acker. “Voor veel spelers was het de eerste maal dat ze in dit mooi stadion mochten voetballen en ze hebben ervan genoten. Hopelijk kunnen we nu zaterdag onze fans tegen de beloften van Club Brugge een eerste thuiszege bezorgen. Tot dusver pakten we onze punten uitsluitend buitenshuis en daar moet zo snel mogelijk verandering in komen.”

