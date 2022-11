Dender-doelman Brent Gabriël: “Op Standard B moeten we zelf het spel maken”

Drie dagen na het cupduel tegen Standard moet FCV Dender de beloften van de Rouches, SL 16 FC genaamd, partij geven op Sclessin. Dat zal met Xavier Gies opnieuw tussen de palen zijn. In de bekerwedstrijd kreeg Brent Gabriël zijn kans en de Waaslander bewees dat hij een degelijk alternatief is voor het boegbeeld van de blauwhemden.

Een echte vuurdoop was het niet voor Gabriël, want hij debuteerde in de bekerwedstrijd tegen SC Dikkelvenne. Een cupmatch tegen Standard is uiteraard in niets te vergelijken met een bekerduel tegen een club uit de tweede amateurafdeling. “Toch was dat misschien een moeilijkere wedstrijd dan tegen Standard”, zei Gabriël. “Ik hoefde toen slechts twee ballen te pakken, maar je moet 90 minuten gefocust blijven. Vanavond (dinsdagavond, red.) moest ik veel meer werk opknappen, maar ik zat meteen goed in de wedstrijd. Of ik nerveus was toen ik het goed gevuld stadion betrad? Niet echt. Als sportman voelde ik wel een gezonde spanning.”

“Of ik verrast was dat ik aan de aftrap kwam? Ik hoopte er wel een beetje op, want als ik de stap van SK Beveren naar FCV Dender zette, was dat om zo veel mogelijk speelminuten te vergaren. Het klopt dat Gies een sterke doelman en het boegbeeld van de club is. Hoewel hij door de supporters op handen wordt gedragen, waren ze naar mij toe ook zeer positief. Ik moet ze hiervoor bedanken, net als coach Van Acker voor de speelkans. De verstandhouding onder de doelmannen Gies, Devriendt en mezelf is overigens goed. Er wordt met keeperstrainer Hofman uitstekend samengewerkt. Gies wenste me voor de wedstrijd succes.”

Een bekerstunt zat er zeker in, want hoewel M’Barki bij een twee-tegen-één-situatie de bal niet perfect breed legde, had Cukur Dender altijd op voorsprong moeten brengen. Gabriël nam het voor zijn medespeler op.

“Het is uiteraard jammer, maar kansen missen hoort nu eenmaal bij het voetbal. Cukur heeft zeker veel kwaliteiten en zal er vrijdagavond op Sclessin tegen de B-ploeg van Standard staan. Ik ben er zeker van dat onze Turks Nederlandse spits tweemaal zal scoren.”

Gabriël hield met zijn defensie tot een kwartier voor tijd stand, maar was kansloos op een kopbal van Balikwisha.

“In dat soort wedstrijden tegen topploegen kan je alles geven en het gevoel hebben dat er een stunt inzit, maar dan prikt de tegenstander net op het juiste moment tegen. De voorzet van Barrett was uitstekend getrapt en als doelman is het zeer moeilijk in te schatten of hij aan de eerste dan wel aan de tweede paal zal komen. Ik kon er net niet bij.”

Vrijdagavond wordt het tegen de B-ploeg van Standard een totaal andere wedstrijd. Dat beseft de invallersdoelman meer dan wie ook.

“Tegen de A-ploeg konden we een afwachtende houding aannemen en hadden we niks te verliezen. Vrijdagavond moeten we zelf het spel maken en wordt het een stuk moeilijker. Toch moeten we een driepunter kunnen lukken. Tegen drie van de vier beloftenploegen pakten we de volle buit. Alleen tegen Standard B gingen we onverdiend onderuit. Dat moeten we kunnen rechtzetten”, besluit Gabriël.