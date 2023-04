Dender-coach Timmy Simons over mogelijke contractverlenging: “Mijn gevoel zit goed bij deze club”

Geen zesde zege in acht wedstrijden in de play-downs voor FCV Dender tegen de beloften van Standard. De blauwhemden bleven op een scoreloos gelijkspel steken. Een resultaat waar coach Timmy Simons zich kon mee verzoenen. De ex-international onderhandelt momenteel met het bestuur over een verlengd verblijf en dat lijkt de goede kant uit te gaan. “Mijn gevoel zit goed bij deze club. Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar er zijn hier veel positieve dingen en het is leuk werken.”