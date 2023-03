Dender-coach Timmy Simons na nipte nederlaag op Lommel SK: “We maakten het de thuisploeg moeilijk, maar laatste pass moet beter”

Houdret en Perri bleven bij Dender geblesseerd aan de kant. Cukur begon op de bank omdat hij niet honderd procent fit was. Er werd vooral veel geknokt en voor iedere morzel grond gestreden, maar Dender slaagde er bij het begin van iedere speelhelft wel in een zeer mooie aanval in elkaar te knutselen. De afwerking bleef evenwel in gebreke. De eerste werd ingeleid door de sterk spelende Ruyssen en ging over Myny en Lallemand. Atteri plaatste de bal net naast de paal. Vroeg in de tweede helft brachten Lallemand en Atteri Rajsel in stelling, maar de Sloveense Fransman besloot de mooie kans te centraal op doel, zodat doelman Ivezic niet in de problemen kwam. Rajsel kon in de eerste helft evenmin profiteren van een slechte inspeelpass van Vinicius. Aan de overzijde zat Borry er gevat tussen bij een mogelijkheid van Thordarson en doelman Gies redde een kopbal van Neve. De Dender-doelman bracht redding op doelpogingen van Vansca en Metinho. Hij liet zich wel ringeloren op een kopbal van Pierrot uit hoekschop. De gelijkmaker zat er voor Dender niet meer in.

Wissel M’Barki

Voor coach Timmy Simons, die twee jaar bij Lommel SK voetbalde, was het bijgevolg een terugkeer naar zijn ex-club in mineur. Toch was de ex-international niet ontevreden. “Vooral in de eerste helft hadden we overwicht”, zei Simons. “We zetten hoog druk en maakten het de thuisploeg moeilijk. Alleen bij de laatste pass hadden we beter moeten doen. We hadden een paar keer op doel moeten afdrukken in plaats van de bal nog af te spelen. Aan de rust wisselde ik M’Barki voor Ngongo omdat onze flankaanvaller een gele kaart had geïncasseerd en ik vreesde voor de uitsluiting. Het was immers een wedstrijd met veel stevige duels. Ik rekende bovendien op de snelheid van Ngongo om de Limburgers pijn te doen. In een evenwichtige tweede helft kwamen we uit een stilstaande fase op achterstand. We namen nog risico’s en hierdoor kreeg Lommel meer ruimte om te counteren, maar de stand bleef ongewijzigd.”