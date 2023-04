Dender-coach Timmy Simons na krappe zege op Virton: “We lossen het gaspedaal niet, we gaan nog drie matchen voluit”

voetbal jupiler pro league Nachon Nsingi nam de vierde OHL-goal voor zijn rekening: “Mooi dat play-off 2 nog kan, wij blijven er ook echt in geloven”

OHL won zijn laatste twee matchen overtuigend, 4-1 tegen KV Mechelen en 0-4 in Oostende. “Allicht komen die successen te laat om alsnog de top acht te halen”, zei coach Marc Brys in Oostende. De kans is inderdaad groot dat hij gelijk krijgt. Anderzijds is het niet onmogelijk dat OHL zich alsnog in extremis voor play-off 2 plaatst.