Dender-coach Regi Van Acker na zware nederlaag op Club NXT: “We gaven te veel ruimte weg”

Voetbal Challenger Pro LeagueClub NXT was een maatje te groot voor Dender. De blauwhemden incasseerden tegen de youngsters van Club Brugge een afgetekende 4-1-nederlaag. De thuisploeg liep op Schiervelde vlot tot 2-0 uit, tot Borry met een prachtige omhaal op slag van rust milderde. Lallemand pakte meteen na het tegendoelpunt evenwel rood. Dender kon in de tweede helft met tien tegen elf geen vuist meer maken.

“Jammer dat onze spits de ploeg in de steek liet, want je weet maar nooit hoe de tweede helft was verlopen met elf tegen elf”, zei Dender-coach Regi Van Acker. “Brugge-doelman Lammens hield de bal bij nadat we tegen gescoord hadden en in zijn ijver om hem de bal af te nemen en het spel te hervatten, gaf Lallemand hem een kleine tik in het aangezicht. De uitsluiting was het gevolg. Dat was een zware sanctie, maar dat doe je niet onder de ogen van de scheidsrechter.”

“Met de inbreng van M’Barki voor verdediger Cools aan de rust en in een 4-3-2-veldbezetting zetten we nog alles op alles, maar het was de thuisploeg die de kloof verder uitdiepte.”

Zoals zo vaak dit seizoen ging Dender op Club NXT te slap van start. Halfweg de eerste helft keek de promovendus al tegen een 2-0-achterstand aan. Van Acker geeft aan waarom zijn ploeg te kort schoot.

“Tegen Club NXT, dat op zijn sterkst met acht internationals aan de aftrap kwam, moet je agressiever en scherper zijn om een resultaat te boeken” gaat de Dender-coach verder. “We namen het te gemakkelijk op en slaagden er niet in de bal in de ploeg te houden. We gaven bovendien te veel ruimte weg. Als je die jonge jongens op die manier vrijgeleide geeft, dan incasseer je automatisch tegendoelpunten. Het eerste kwam er nadat we Audoor, nochtans klein van gestalte, in het centrum vrij lieten inkoppen. Nummer twee pakten we na slecht inspelen van Cools. Pech hield ons van de aansluitingstreffer toen Rowell keihard op de dwarsligger knalde. De prachtige omhaal van Borry gaf ons opnieuw uitzicht op puntenwinst, maar de rode kaart voor Lallemand betekende wel een serieuze opdoffer. Ook voor de mindset van Club NXT maakte dat een wereld van verschil. Nu konden de Brugse spelers de man-meer-situatie in alle rust uitspelen.”

