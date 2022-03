Dender-coach Regi Van Acker na verlies op Club Luik: “Geen antwoord op vroeg doelpunt van Perbet”

Coach Regi Van Acker gaf grif toe dat zijn ploeg geen aanspraak kon maken op puntenwinst. “We werden de adem afgesneden door een vroeg doelpunt van Perbet”, zei de Waaslander. “De Fransman liep goed in op een bal in de rug van Ragolle en werkte keurig af. We hadden niet echt een antwoord op dat doelpunt. In onze thuiswedstrijden hebben we ervaren dat een vroege goal de ploeg vleugels geeft. Dat was ook het geval met Club Luik. De thuisploeg controleerde de wedstrijd probleemloos en kwam zelfs dicht bij een tweede doelpunt met een schot, dat door onze doelman Gies werd gepareerd. We speelden in de eerste helft te laks en slaagden er niet een doelkans te creëren.”

“Onze tweede helft was van een beter niveau, maar ook na de rust incasseerden we meteen een tegendoelpunt”, gaat Van Acker verder. “Op een hoekschop van D’Ostilio kopte Rodes raak. We hebben nadien nog van alles geprobeerd om het tij te doen keren, maar we slaagden er niet in om terug te slaan. Ik bracht de jongeren Ngongo en De Bodt voor M’Barki en Smet in. Na de wissel van de laatste speelden we met drie achterin en namen we logischerwijs veel risico’s. Club Luik hield het op het kleine synthetisch speelveld evenwel goed gesloten, zodat we onvoldoende doelgevaar konden creëren. We mochten bij wijze van spreken nog een uur voetballen, er zat voor ons geen doelpunt in. In de slotfase incasseerden we nog een derde tegendoelpunt na een terecht gefloten strafschop. Buitenshuis moeten we in de toekomst toch wel beter uit de verf komen. Ik heb geen verklaring waarom we voor eigen publiek veel betere resultaten neerzetten. Er volgen nu nog twee uitwedstrijden op Thes Sport en Knokke FC. In de strijd om een eindrondeticket moet er puntenwinst geboekt worden. We moeten volgend weekend wel Borry missen. De West-Vlaming pakte zijn derde gele kaart. De spelleiding had zeker geen invloed op het resultaat, maar het is toch wel een beetje jammer dat we vier keer geel pakten en de thuisploeg goed weg kwam zonder gele kaart.”