Dender-coach Regi Van Acker na verlies in zespuntenwedstrijd tegen Virton: “We lieten ons op het middenveld wegdrummen”

De wedstrijd ging nochtans schitterend van start voor de thuisploeg. Een fout van Khemais op Atteri leverde Dender een terechte strafschop op. Atteri zette hem zelf om. De blauwhemden konden aan de ideale start geen vervolg breien. Virton eiste het middenveld na een halfuur spelen op en creëerde in het derde kwartier kans op kans. Dubko veegde een schot van Doué Séné in extremis van de doellijn en doelman Gies weerde een doelpoging van Abdallah af. De rebound van Albanese werd door de De Bodt afgeblokt. De onvermijdelijke gelijkmaker kwam er nadat nieuwkomer Bourdin een voorzet van Mabella in doel kopte. Dender was aangeslagen en incasseerde meteen een tweede tegendoelpunt. Doué Séné knalde na een doorgekopte hoekschop raak. Nog voor de rust herstelden de blauwhemden opnieuw het evenwicht. Khemais beging een tweede strafschopfout op Atteri. De Bruyn zette de penalty om. Een nochtans goed leidende Vermeire hield een tweede gele kaart op zak.

Virton ging in de tweede helft op zijn elan door. Koziello knalde rakelings naast en toen Myny voor een overtreding een tweede gele kaart incasseerde, moest Dender de wet van de sterkste ondergaan. “De uitsluiting van de offensieve flankspeler betekende de doodsteek voor ons”, zei Dender-coach Regi Van Acker. “Ik kan mijn spelers nochtans niet verwijten. Ze deden hun best. De youngsters Dubko, De Bodt en Ngongo deden wat van hen gevraagd werd. Als je op het middenveld te kort schiet, dan ga je onderuit. Dat is een oude voetbalwet die nu nog altijd geldt. Met een eervol verlies kopen we niks.” Virton was inderdaad baas en maakte het verschil. Abdallah werd door Koziello gevat diep gestuurd en de Waalse spits plaatste de bal in de hoek. De bezoekers diepten de kloof verder uit nadat Gies een penaltyfout had begaan op Albanese. Abdallah trapte vanop de stip raak. Dender milderde na een misser van doelman Vincensini nog wel via de ingekomen Hens, maar de aansluitingstreffer kwam te laat. Coach Regi Van Acker moet voor de inhaalwedstrijd tegen Jong Racing Genk puzzelen om een competitief elftal tussen de lijnen te brengen. “De nieuwkomers Ruyssen en De Bruyn zijn niet speelgerechtigd”, besluit de Waaslander. “Myny en Cukur zijn geschorst. Smet, Cools, Rajsel, Rowell en Van Oudenhove zijn nog geblesseerd. De pas herstelden Lallemand en Hens mochten vanavond (zaterdagavond, red.) slechts kort invallen. Of ze over drie dagen inzetbaar zijn, is afwachten. Ragolle zat voor het eerst op de bank, maar voor hem geldt hetzelfde als voor de laatstgenoemden.”