Dender-coach Regi Van Acker na valse start van zijn team: “Problemen met het hoge tempo van Lommel”

FCV Dender moest zich blijkbaar nog aan het hoger niveau van de Challenger Pro League aanpassen, want na een kwartier stonden de blauwhemden met 0-2 in het krijt. Belghali haalde verrassend uit vanuit een scherpe hoek en Alves Roque Gomes trof raak met een afstandsschot. “We hadden blijkbaar moeite met het hoge tempo en hadden aanpassingsproblemen”, zei coach Van Acker. “Ik koos voor drie spitsen en drie middenvelders met een groot loopvermogen, maar de middenvelders brachten niet wat van hen verwacht werd. ”De thuisploeg was na die vroege opdoffers evenwel niet aangeslagen en sloeg terug. Op aangeven van Lallemand trapte Rajsel via de onderkant van de dwarsligger raak. Atteri miste op voorzet van Van Oudenhove de kans op de gelijkmaker en Lallemand vergat een slechte terugspeelbal van Henkens af te straffen. “Dat waren mogelijkheden die we hadden moeten benutten”, vervolgt Van Acker. “Dat waren cruciale fases in de wedstrijd. Na de rust maakte onze defensie positionele fouten en werd er verkeerd door gedekt. Het gevolg was dat Lommel drie keer alleen voor ons doel kwam. Gies hield ons twee keer recht, maar was kansloos bij de strafschop. Ik heb mijn twijfels bij de strenge sanctie, maar ik mag niet te veel negatieve kritiek op de leiding geven zeker.”

De thuisdefensie liet inderdaad allesbehalve een solide indruk. Dos Santos en Vancsa doken alleen voor doel op, maar doelman Gies was bij de één-tegen-één situaties bij de pinken. Halfweg de tweede helft was de wedstrijd gespeeld toen scheidsrechter Simonini Cools bestrafte voor handspel nadat hij een schot van Tavitie tegen de arm kreeg. Strafschop voor Lommel en rood voor Cools, was de wel zeer strenge beslissing van de ref. Cools hield immers de arm naast het lichaam. “Dat was geen strafschop”, zei doelman Gies. “We zullen er moeten leren mee leven dat twijfelgevallen als nieuwkomer in ons nadeel worden gefloten. We moeten evenwel de hand in eigen boezem steken, want we zijn onvoldoende scherp gestart. We toonden te veel respect voor de tegenstander en waren te braaf in de duels. Er volgde nog wel een stevige reactie met een tegendoelpunt en een paar kansen om gelijk te maken. Ik vind de verliescijfers dan ook fel overdreven.” Daar zorgde de ingekomen Chadli met een pareltje voor. De invaller zette Van Oudenhove in de wind en trapte mooi in de winkelhaak.