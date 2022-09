Dender-coach Regi Van Acker na tweede competitiezege op rij op Jong RC Genk: “Belangrijk dat we weg zijn van de laatste plaats”

Na een kort genomen vrijschop van Hens trapte Cukur vanop afstand keihard op de paal en de goed gevolgde Lallemand opende in de rebound de score. Het tweede doelpunt kwam er na een schitterende aanval, opgezet door Rajsel, Cukur en Marzo. Rajsel kopte de voorzet van Marzo binnen. Het was met de bekermatch tegen Dikkelvenne meegerekend zijn derde doelpunt op rij.

Dender-coach Van Acker moest aan de rust wel wat bijsturen om tot dit puik resultaat te komen. “We maakten in de eerste helft de fout met te veel spelers voor de bal te lopen”, zei de Waaslander. “Als je met drie spitsen speelt, dan mogen de aanvallende middenvelders niet te hoog spelen. Zo leunde spelverdeler Hens te kort aan bij de aanvallers. Op die manier bracht hij Van Oudenhove in de problemen, want die was pas hersteld van ziekte en kon dat niet blijven belopen. Aan de rust heb ik mijn spelers erop gewezen dat hun positiespel beter moest en dat hebben ze goed opgepikt. Jong Genk is een zeer goed voetballende ploeg, maar komt in de problemen als ze achter de bal moet hollen. Op dat vlak hebben we de jonge Limburgers in de tweede helft pijn gedaan. We toonden ons in het slotkwartier de fysiek sterkere ploeg.”

“Wij beschikken bovendien over een zeer sterke bank”, gaat Van Acker verder. “De invallers Marzo, M’Barki, Ragolle, Dubko en Rowell droegen hun steentje bij tot deze zege. Marzo viel aan de rust in voor Myny, die niet goed in de match zat. De Oekraïener Dubko is een linksvoetige verdediger, maar werd deze keer op het middenveld uitgespeeld in de plaats van Van Oudenhove en hij mag op een geslaagd debuut terugblikken.”

Met deze tweede driepunter op rij is Dender niet langer meer in het bezit van de rode lantaarn en daar is Van Acker blij om. “Het is zeer belangrijk dat we niet langer meer onderin staan”, besluit de Dender-coach. “Met de versterkingen van de jongste weken erbij beschik ik over een brede kern met voldoende kwaliteit om in de Challenger Pro League mee te draaien.”

Jong Genk-FCV Dender 0-2

Genk: Leysen, Sadick (63' Al Mazyani), Dewaest, Geusens, Dierckx, Rommens, Swerts (82' Diawara), Van De Perre, Godts, Martens (82' Arabaci), Beniangba.

Dender Gies, Smet, Cools (78' Ragolle), Borry, Myny (46' Marzo), Rôdes, Hens, Van Oudenhove (78' Dubko), Lallemand (78' M’Barki), Rajsel (86' Rowell), Cukur.

Doelpunten: 75' Lallemand (0-1), 84' Rajsel (0-2)

Geel: Rommens, Hens