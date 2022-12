Dender-coach Regi Van Acker na onverdiend verlies op Lierse: “Zelfs de tegenstander gaf toe dat de zege gevleid was”

Dender had eerst op voorsprong kunnen komen. Atteri trapte de eerste kans op de paal en Cukur besloot naast. Opmerkelijk is dat beide spitsen mekaar blindelings vinden. Bij de eerste mogelijkheid van de thuisploeg op het halfuur was het raak. Tabekou snelde Houdret en Smet voorbij en De Schrijver rondde de perfecte voorzet af. Slecht ontzetten van Borry werd kort daarop door de Belgische Kameroener afgestraft. “Bij de eerste tegengoal was Houdret nog in het duel met Tabekou toen Smet kort achter hem dekking gaf”, zei Van Acker. “Hij had wat afstand moeten houden om de Lierse-spits op te vangen. Nu kreeg hij vrijgeleide om de voorzet te trappen. Bij de tweede tegengoal nam Borry ook slecht positie in nadat hij de bal slordig had weggetrapt.”

Nog voor de rust kwam Lallemand dicht bij de aansluitingstreffer. Zijn doelpoging werd door een Lierse-verdediger in extremis van de doellijn geveegd. Ook na de rust was Dender de betere ploeg, maar verder dan een kopbaldoelpunt van Atteri, op aangeven van Cukur kwamen de bezoekers niet. Thuisdoelman Delanghe voorkwam de gelijkmaker door een doelpoging van Atteri tegen het doelhout te duwen. Het balbezit en de kansen waren voor Dender, maar de punten voor Lierse.

“Zelfs van thuiszijde gaf men grif toe dat de zege gevleid was”, gaat Van Acker verder. “Maar daar kopen we niets mee. Pech, een gebrek aan efficiëntie en vermijdbare goals lagen aan de basis van de nederlaag. Jammer, want Lierse overschreed in de tweede helft nauwelijks de middenlijn. Aan deze prestatie moeten we ons optrekken en volgende week het kalenderjaar tegen Jong Racing Genk winnend afsluiten om met een goed gevoel de winterstop in te trekken.”

Tot slot overliepen we met de Dender-coach de gekwetstenboeg. “Hens bljft met pubalgie sukkelen en krijgt nu rust. We hopen dat hij na de winterstop inzetbaar is. Hetzelfde geld voor Rajsel, die out is met een enkelblessure. Rowell is sedert vorige week out met een knieblessure. Onderzoek moet uitwijzen hoe lang hij onbeschikbaar is. Ragolle is eveneens out met een knieblessure, maar dat zal tot het einde van het seizoen zijn. Tijdens de wintermercato zal er dan ook uitgekeken worden naar een centrale verdediger, want de spoeling achterin is dun”, besloot Van Acker.