Dender-coach Regi Van Acker na nipt verlies op RWD Molenbeek: “We kwamen er offensief te weinig uit”

Dender ving de thuisploeg met een laag blok op en kwam in de beginfase goed weg toen Biron op aangeven van Smeets de paal trof. De Martinikaanse spits was een gesel voor de bezoekende defensie en Smeets zette met verve de lijnen uit bij de Brusselse club. Biron trof het zijnet en via de vingertoppen van doelman Gies de dwarsligger, maar bij de laatste fase werd hij afgevlagd voor buitenspel. Dender kon daar aanvallend weinig tegenover stellen. M’Barki was de enige speler die offensief iets kon forceren. Lallemand kon net niet bij een voorzet van de spits met Marokkaanse roots. Vijf minuten voor de rust kopte Ruyssen de thuisploeg na vrijschop van Smeets op voorsprong.

Coach Van Acker kon dan ook niet tevreden zijn over een matige eerste helft. “Het was de bedoeling dat we de tegenstander goed gegroepeerd opvingen en met snelle uitbraken via de flanken trachten voor doelgevaar te zorgen”, zei de Dendercoach. “Het probleem was dat we aanvankelijk niet goed uit voetbalden en we er hierdoor offensief nauwelijks uit kwamen. Hens kon zijn stempel niet drukken en Rajsel bracht te weinig. Op het moment dat we meer in de wedstrijd kwamen, incasseerden we te gemakkelijk een tegendoelpunt. Ruyssen mocht van onze defensie volkomen vrij inkoppen. Na de rust werd er beter gespeeld en zorgden we voor meer dreiging, zonder te kunnen tegenprikken.”

De tweede helft was van bezoekende zijde inderdaad van een beter niveau. Dender dwong zelfs enkele kansjes af. Na knap voorbereidend werk van M’Barki misten doelpogingen van Borry en Smet de goede richting. Smet dreigde met een scherpe voorzet en een voorzetschot van Houdret werd door thuisdoelman Defourny in hoekschop geduwd. RWD Molenbeek beperkte zich tot controlevoetbal, zodat doelman Gies een rustige tweede helft sleet.

Opmerkelijk was dat Dender op Rajsel na aantrad met een volledig team dat vorig seizoen in de hoogste amateurafdeling uitkwam. Vooral in de eerste helft was het duidelijk dat een kwaliteitsinjectie nodig is. “Daar zijn we ons van bewust”, besluit Van Acker. “Algemeen manager Belinda Siahaan en Bart Van Renterghem zijn hiermee bezig. Er zijn nog voldoende spelers op de markt en we hebben nog twee weken de tijd om de nodige versterking aan te trekken.”