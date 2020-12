Dender-coach Regi Van Acker laakt late hervatting van competitie: “Geen recht op arbeid voor onze profs”

“Omdat in de nota van Voetbal Vlaanderen duidelijk staat dat de nieuwe kalenderregeling voor ploegen vanaf tweede nationale tot de laagste provinciale reeks was, gingen we ervan uit dat er voor onze reeks een andere regeling zou getroffen worden”, gaat de Waaslander voort. “Groot was onze verbazing, toen we vernamen dat ook wij pas half februari mogen hervatten.”

“Er wordt dus blijkbaar geen rekening mee gehouden dat er in onze reeks heel veel profs spelen. Die jongens blijven dus noodgedwongen werkloos tot half januari, want de overheid laat vroeger geen groepstraining toe. Het recht op arbeid geldt wel voor spelers van 1A en 1B, maar niet voor profs in eerste nationale. Onze spelers moeten een individueel oefenprogramma afwerken en worden door de technische staf opgevolgd, zodat de oefeningen wekelijks kunnen aangepast worden.”

Competitie met twee snelheden

Druk van de clubs uit eerste nationale om vroeger te hervatten bij de overheid of de Belgische Voetbalbond zal er hoogstwaarschijnlijk niet komen omdat er geen eensgezindheid is onder de ploegen. “Het probleem is dat we in een competitie spelen met twee snelheden”, legt Van Acker uit. “Er zijn ambitieuze clubs, waaronder wijzelf, die voluit voor de promotie naar eerste klasse B gaan en er zijn clubs die blij zijn dat ze in de hoogste amateurafdeling uitkomen en op dat niveau aan hun plafond zitten.”

Quote Wij wilden, samen met een minderheid van de clubs, een volledig programma afwerken en desnoods de eerste matchen zonder publiek spelen, maar daar waren de meeste clubs niet voor te vinden Dender-trainer Regi Van Acker

“Wij wilden samen met een minderheid van de clubs een volledig programma afwerken en desnoods de eerste wedstrijden zonder publiek spelen, maar daar waren de meeste clubs niet voor te vinden. Weet je dat er zelfs clubs zijn die dit seizoen de competitie liever niet meer zouden hervatten. Ik vraag me af of dat nog wel voetbalverenigingen zijn”, aldus nog Van Acker. “Ik vind het vreemd dat er nu werd beslist om enkel de heenronde af te werken, terwijl voordien ervan uitgegaan werd dat er minstens vijftien plus één wedstrijd moest gespeeld worden om stijgers en dalers te kunnen aanduiden. De Voetbalbond verandert dus zo maar het reglement. Ik verwacht op het einde van de competitie dan ook een aantal rechtszaken van clubs die zich benadeeld voelen.”

