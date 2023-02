Delphine Nkansa, Rani Rosius en Hanne Claes snel op IFAM, Jolien Boumkwo sterk met de kogel

indooratletiekDe IFAM in zaal trekt misschien minder toppers naar Gent dan in de zomer naar Oordegem, maar er vallen toch altijd wel limieten op te tekenen voor internationale kampioenschappen. Dit keer bleken Delphine Nkansa en Rani Rosius aan het feest op de 60m. Nkansa voldeed zelfs in haar reeks aan de limiet van 7.22 en deed daar nog één honderdste vanaf in de finale. Rosius toonde zich vooral in de reeksen met 7.23.

Rani Rosius moest in de reeksen met één honderdste onderdoen voor Delphine Nkansa. “Ik voldeed echter ook aan de limiet voor het EK indoor en dat betekende een hele genoegdoening, omdat ik de voorbije periode nogal wat moest studeren en tevens wat last had aan de hiel. Maar tegenstand komt me goed uit,” wist de Limburgse.

Die moet dan vooral komen van Delphine Nkansa, die met 7.22 in de reeksen en een winnende 7.21 in de finale tot tweemaal toe voldeed aan de norm van 7.24 voor het EK indoor in Istanbul. “Na vorig jaar voelde ik dat vooruitgang mogelijk was”, klonk de atlete van Excelsior. “Dan doet de tegenstand van de andere atletes wonderen in de spurt.”

Knappe prestaties kwamen er voorts van John Heymans, tweede op de 3.000m met 7.45.48, wat net geen anderhalve seconde boven de limiet voor het EK indoor betekent. “Ik hoop alsnog die limiet te lopen”, stelde hij. Ook zijn Leuvense clubgenote Hanne Claes presteerde sterk met winst in de 400m. Ze klokte 52.97 en lukte daarmee haar snelste tijd in zaal. In het kogelstoten bereikte Jolien Boumkwo van VAC met 17,24m haar beste prestatie ooit, indoor of outdoor.

OEH snel in aflossingen

In het voorprogramma stond het BK in de 4x200m op het programma en daarin deed Olympic Essenbeek Halle het uitstekend met een vierde plaats bij de mannen en een tweede bij de vrouwen in 1.40.56. Alleen het RC Gent van Imke Vervaet finishte sneller, meer bepaald in een sterke 1.37.31.