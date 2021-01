Delalieux bezorgt Leuven Bears ticket voor halve finale: “Lang toegeleefd naar dit moment”

Drie quarters lang leek Leuven Bears alles onder controle te hebben. De Carolo’s konden maximaal vijf punten uitlopen. Bij het begin van het vierde quarter sputterde plots de motor en kon de thuisploeg wel flirten met de kloof van tien punten voorsprong. Op 14 seconden van het einde zorgde Libert zelfs voor 80-69 en was een verlenging in de maak. Op één seconde van het einde lukte Stith de verlossende korf van de kwalificatie. Hoewel de uitslag verschillend was, vertoonden beide wedstrijden nogal wat gelijkenissen. Stith toonde zich beheerst in moneytime. D’ Espallier en Heath scoorden nuttige punten. Toch was het Delalieux die eens te meer de matchwinnaar was.

Indrukwekkende Delalieux

In de heenwedstrijd scoorde Jonas Delalieux 28 punten en plukte hij 12 rebounds. In Charleroi werd de Leuvenaar opnieuw topschutter van zijn ploeg met 18 punten en pakte hij 10 rebounds. De Limburgse Leuvenaar genoot van de kwalificatie. “We hebben lang toegeleefd naar dit moment. Toen de loting bekend raakte, zagen we onmiddellijk dat toppers als Oostende, Antwerp Giants of Bergen allemaal in de andere wedstrijdhelft zaten. We konden hen pas in de finale tegenkomen. Charleroi was een ploeg van ons niveau. In de halve finale ontmoeten we Mechelen. Dat wordt een zwaardere brok, maar een onmogelijke opdracht is het niet. Het bekerverhaal leefde en leeft.”

Thuismatch

Jonas Delalieux beseft dat de kwalificatie thuis werd afgedwongen. “Charleroi toonde zich een vinnige ploeg, waar we het moeilijk mee hadden. In de heenwedstrijd hebben we in het laatste quarter het verschil kunnen maken. Die kloof van elf punten was mooi, maar tegelijk riskant. Iedereen besefte dat het geen veilige marge was. Achteraf is dat ook uitgekomen. Eerder verloren we al een paar keer in de slotfase. Nu trokken we het laken naar ons toe.”

De punten

Charleroi: Fogang Tchendjou 6, Goloman 12, Hammink 2, Lambrecht 19, Libert 16, Schoepen 9, Zapulla 6, Botuli 10.

Leuven: Heath 14, Delalieux 18, D’ Espallier 11, Stith 11, Fauconnier 6, Kotrulja 11.

Quarters: 21-16, 35-31, 59-55, 80-71.