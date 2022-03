Deinze zet dubbele achterstand om in voorsprong, maar moet Waasland-Beveren toch punt geven (3-3)

Voetbal 1BTwaalfde gelijkspel van het seizoen voor SK Deinze. De oranjehemden bogen thuis tegen Waasland-Beveren een vroege 0-2-achterstand om in 3-2-voorsprong, maar slikten in een dolle slotfase twee rode kaarten én de Wase gelijkmaker.

De thuisploeg begon alles behalve wakker aan de partij en keek na tien minuten tegen een dubbele achterstand aan en ontsnapte aan een strafschop. Na een knal van Fraser op de kruising rechtte Deinze de rug. Bij een actie van Challouk versloeg de bezoekende verdediger Vukotic zijn eigen doelman. Trainer Wim De Decker bracht aan de rust aanvaller Kurt Abrahams in voor verdediger Robbe Quirynen en zette Dansoko op rechtsachter. Toen aanvoerder Prychynenko eventjes de aanval ging steunen bracht Challouk de bordjes in evenwicht. Drie minuten later tilde Dansoko, met zijn zesde van het seizoen, de thuisploeg zelfs op voorsprong. Linksachter Christophe Janssens pakte zijn tweede gele kaart. Waasland-Beveren profiteerde snel van de numerieke meerderheid. Ribeiro Costa stelde gelijk. In de toegevoegde tijd verslikte Prychynenko zich bij het uitvoetballen. Hij trok aan de noodrem en kreeg rechtstreeks rood. In de resterende seconden hield Deinze met negen het puntje vast. Al liet de bezoekende invaller Baldé nog een wenkende kans op de winninggoal liggen.

Twee vroege geschenken

“Onze verdedigers startten niet gedecideerd genoeg”, vond trainer Wim De Decker. “We gaven in het begin twee goals in cadeauverpakking weg. Dan wordt het moeilijk. Toch begon het voor ons op een bepaald moment te lopen en scoorden we drie keer. Toen Christophe Janssens een tweede gele kaart kreeg wist ik dat er nog kansen zouden komen. Dat leverde hen de gelijkmaker op. Voor het publiek was dit een leuke wedstrijd.”

De Deinse trainer pakte halfweg uit met een aparte ingreep. Hij zette Dansoko op rechtsachter. “Een rechterflankverdediger is hij niet, je moet hem volgende vrijdag op Moeskroen niet op die positie verwachten”, reageerde De Decker. “Uiteindelijk bleek het een geslaagde zet te zijn. Want Bafo tilde ons op voorsprong en Al Badaoui, zijn rechtstreekse tegenstander, kwam niet meer in het stuk voor. Terwijl hij ons de eerste helft heel veel pijn deed.”

Deinze: Vandenberghe, Quirynen (46’ Abrahams), Boone, Prychynenko, Janssens, Fraser, Hendrickx, Challouk, Dansoko, De Belder (88’ Vansteenkiste), Mertens.

Waasland-Beveren: Jackers, Mertens, Da Costa (17’ Wuytens), Vukotic, Ocansey, Verstraete (80’ Baldé), Gillet, Ribeiro Costa, Hoggas (66’ Reyners), Al Badaoui, Maderner.

Doelpunten: 5’ Hoggas (0-1), 10’ Ribeiro Costa (0-2), 23’ Vukotic (owngoal 1-2), 72’ Challouk (2-2), 75’ Dansoko (3-2), 86’ Ribeiro Costa (3-3).

Geel: Al Badaoui, Challouk, Abrahams, Wuytens, Janssens, Dansoko, De Belder, Vukotic, J.Mertens.

Rood: 84’ Janssens, 91’ Prychynenko.

