Deinze verliest thuis van Jong Genk (1-3): “Voor ons wordt alles moeilijk als we niet tegen 120 procent spelen”

Algemene les

“Neen, dat heb ik vandaag niet gezien”, vond trainer Marc Grosjean. “Niet in de houding van de spelers, niet tijdens de voorbereiding van deze wedstrijd, niet in de manier waarop ze deze match benaderden. Er zal wel een verschil in motivatie geweest zijn. Jong Genk speelt voor het behoud. Wij hebben misschien nog altijd de beslissende wedstrijd tegen de beloften van Anderlecht in het achterhoofd. Dat moeten we achter ons laten. Want er is een vervolg. In het voetbal gaat het heel snel. Over twee maanden zijn we al bezig met volgend seizoen. Denk dat vandaag bewezen is dat voor een ploeg als Deinze alles moeilijk wordt als je niet tegen 120 of 130 procent speelt. Voor mij is dat de algemene les van deze wedstrijd.”