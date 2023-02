Deinze-trainer Marc Grosjean steeds in de wolken over Marselino Ferdinan: “Stijgt uit boven het gemiddelde”

Naar alle waarschijnlijkheid maken de fans van SK Deinze in de thuismatch tegen Jong Genk kennis met twee nieuwe gezichten. Zowel Yuta Miyamoto als Marselino Ferdinan zitten in de selectie van trainer Marc Grosjean.

SK Deinze speelt de zogenaamde ‘relegation play-off’, de eindronde die een daler naar de hoogste reeks van het nationale voetbal aanduidt. Met zestien punten voorsprong op rode lantaarn Virton kunnen de oranjehemden niet meer in gevaar komen. Tegen Jong Genk kan trainer Grosjean geen beroep doen op Gonzalo Almenara (geschorst). Mamadou Koné en Bafodé Dansoko zijn geblesseerd. Lennart Mertens hervatte de trainingen, maar zal wellicht pas over twee weken uit bij Dender wedstrijdfit zijn.

“We hebben over een aantal doelstellingen in deze play-downs gepraat”, vertelde Grosjean. “Deze eindronde winnen is onze ambitie. We gaan voor minimum twee punten per match. Dus doorgaan op het elan van de voorbije maanden waarin we 22 punten pakten. Terzelfdertijd willen we ons ook voorbereiden op volgend seizoen. Dus proberen om zowel collectief als individueel beter te worden. Uiteraard met focus op de tien resterende matchen, maar ook op volgend seizoen. Wie dat niet doet gaat eruit.”

Nummer tien

We zijn benieuwd of Grosjean tegen Jong Genk de achttienjarige Marselino Ferdinan meteen voor de leeuwen gooit. Sedert zijn komst is de Deinse trainer onder de indruk van de Indonesiër. “Inderdaad, ik ben nog altijd heel enthousiast over Marselino”, ging de Luikenaar verder. “Hij heeft kwaliteiten die boven het gemiddelde uitstijgen. Bovendien is hij sociaal al heel goed geïntegreerd. Precies alsof hij hier al vele maanden verblijft. Dat hij heel goed Engels spreekt is uiteraard een voordeel.”

Ferdinan is een aanvallende middenvelder, een nummer 10. Yuta Miyamoto is een ander verhaal. De Japanner is 23 jaar en heeft een contract tot eind dit seizoen. “Yuta spreekt niet zo goed Engels”, verduidelijkte Grosjean. “Ook hij is een hele goeie voetballer. Yuta kan rechtsachter spelen of iets hoger misschien ook. Op zowel technisch als atletisch vlak heeft hij kwaliteiten. Omdat hij wat ouder is heeft hij ook wat meer maturiteit.”

Zaterdag 25 februari om 16 uur: KMSK Deinze-Jong Genk.