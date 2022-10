Deinze toont zich tegen SL 16 heel efficiënt: “Ik zag ook de mentaliteit die ik absoluut wou zien”

Alessio Staelens opnieuw op rechtsachter, Jellert Van Landschoot weer in de ploeg, Joachim Carcela als extra aanvaller. Dat waren de wijzigingen die trainer Marc Grosjean, pas maandag aangesteld, doorvoerde. Na elf minuten klom de thuisploeg op voorsprong. Een vrije trap van De Belder week af in de muur en verraste doelman Epolo. Ook de tweede mogelijkheid, twaalf minuten later, was raak. Van Landschoot werkte, na een rush van Staelens op rechts, af. En toen De Belder vijf minuten na de hervatting op de paal kopte verzilverde Dansoko de rebound. Match beslist! Niet met groots voetbal, wel met de nodige efficiëntie.

“Gezien de situatie was winnen vanavond het belangrijkste”, benadrukte trainer Grosjean. “Dus opdracht volbracht. Ik ben blij dat de spelers die tot een goed einde hebben gebracht. Wat me vooral plezier deed is dat ik een ploeg met veel geestdrift zag. Dat had ik vooraf ook gevraagd. Ik ben hier vier dagen. Dat is heel kort om zaken te veranderen. We hebben de voorbije week goed gewerkt, maar de tijd was te kort om op tactisch en fysiek vlak bij te sturen, ook te kort om stilstaande fasen door te nemen. Deze drie punten schenken mij de grootste voldoening.”

Initiatief nemen

Voor Grosjean was het vierde doelpunt kenschetsend. Even voordien werd ongelukkig handspel van Prychynenko – de Duitse Oekraïener was bijzonder boos op ref Stevens – bestraft met een penalty. Invaller Ghalida zette die elfmeter om, maar vijf minuten later nam Van Landschoot alle twijfels weg.

“Bij dat doelpunt zag ik onze linksachter (Vansteenkiste, red) de flank afgaan en na samenspel met Dansoko ook de beslissende voorzet afleveren”, aldus Grosjean. “Op die fase zag ik drie of vier spelers van ons in de zestien van de tegenstander. Dat wil ik zien. Het wil zeggen dat de spelers het ook willen. Bij 2-0 aan de rust vroeg ik wat we in de tweede helft gingen doen. Want dit seizoen was de tweede periode van Deinze vaak minder dan de eerste. We gaan op zoek naar een derde goal, zei iedereen. Initiatief nemen, dat wil ik zien. Ze hebben de supporters, de clubleiding en zichzelf getoond dat ze in staat zijn om dat te doen.”

Deinze: Nacho, Staelens, Prychynenko, Quintero, Vansteenkiste, Fraser, Hendrickx, Carcela (68’ De Ridder), Dansoko, Van Landschoot, De Belder (83’ De Camargo).

SL 16: Epolo, Anisse (65’ Ghalida), Duplus, Noubi (55’ Rizzo), Da Silva (71’ Gülük), Banse, Berberi (55’ Calut), Kuavita, Mawete, Ohio (55’ Diallo), Ziani.

Doelpunten: 11’ De Belder (1-0), 23’ Van Landschoot (2-0), 50’ Dansoko (3-0), 73’ Ghalida (pen. 3-1) 78’ Van Landschoot (4-1).

Geel: Fraser, Carcela, Prychynenko, Ghalidi, Banse.