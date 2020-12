Deinze ontvangt Seraing dat het zonder Milicevic en Mikautadze, beiden geschorst, moet doen

Mikautadze werd vorig weekeinde in de thuismatch tegen RWDM met een rode kaart uitgesloten. Hij ging in beroep tegen een schorsing van drie matchen, maar dat verzet werd afgewimpeld. Zodat hij de laatste partij van 2020 mist. Ook Milicevic is geschorst. Een gevolg van een door ref Laurent Willems onbestrafte tackle op Jannes Vansteenkiste in de wedstrijd op Deinze van zondag 15 november. Op basis van tv-beelden sprak de disciplinaire commissie een schorsing van twee speeldagen uit. Milicevic ging niet in beroep. Hij miste ook al de verloren thuismatch tegen RWDM (0-1). Bovendien zal trainer Emilio Ferrera geen beroep kunnen doen op rechtsachter Iebe Swers (neusbreuk) en middenvelder Sami Lahssaini (spierletsel). Milicevic, Swers, Lahssaini en Mikautadze verschenen op 15 november aan de aftrap en zagen een bijzonder efficiënt Deinze voor de rust al 3-0 uitlopen.

Kapitein Le Postollec fit?

Niettemin heeft ook Deinze-trainer David Gevaert zorgen. Renato Neto, uit bij Lierse Kempenzonen aan de rust vervangen, verzwikte zijn voet en hervatte pas vrijdag voorzichtig de trainingen. Ook Ronald Vargas, die een inspuiting in de knie kreeg, bleef tot vrijdag weg van het oefenveld. Flavien Le Postollec is door een aanslepend kuitletsel onzeker, maar maakte de laatste training wel mee. Seth De Witte is opnieuw fit. Hij raakte uit bij Westerlo (18/11) geblesseerd. Of trainer Gevaert op rechtsachter opnieuw voor De Looze kiest zal pas net voor de aftrap blijken. Op het Lisp speelde Souffiane El Banouhi op die positie. “Ik weet dat Michiel ontgoocheld was omdat hij vorige zaterdag niet van start mocht gaan”, vertelde trainer Gevaert. “Nochtans mag hij deze ingreep niet zien als een verwijdering uit het elftal. Ik wou Michiel, die in vier weken zes volle matchen speelden, even wat ademruimte schenken. ‘Reculer pour mieux sauter’, zeggen ze in het Frans. Even terugtrekken om daarna beter te presteren.”