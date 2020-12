Deinze na spektakelstuk (3-4) over Lierse Kempenzonen: “Door centrale as was thuisploeg te pakken”

Volgens de cijfers van Eleven Sports had SK Deinze zaterdagavond op het Lisp 72 procent balbezit. Ongewoon voor de Leieploeg, deels gedwongen door de wedstrijdevolutie. Want Petrov tilde de thuisploeg vroeg op voorsprong en Gillis zorgde rond het halfuur voor 2-0. “Twee doelpunten na foutjes bij ons”, verwees trainer Gevaert naar de borstcontrole van Mertens in eigen rechthoek en balverlies van Challouk. “Gelukkig scoorden we kort na die tweede goal de aansluitingstreffer. Bij 2-1 halfweg was alles mogelijk. Toch vond ik dat ik moest ingrijpen. De middenvelders Renato Neto en Raphael Lecomte speelden te laag, onze offensieve spelers te hoog. Er lag een ongelooflijk groot gat tussen beide compartimenten.”

Twee wissels halfweg

Neto en Mehdi Tarfi bleven in de kleedkamer, Gert Van Walle en Ronald Vargas vielen in. Met succes want beiden namen een assist voor hun rekening. Toch werd het rond het uur op een snelle counter via Petrov 3-1. “Gelukkig werd het binnen de minuut langs Mertens 3-2", ging Gevaert verder. “Ik vroeg rustig te blijven. Dat deden we. We scoorden vier keer uit acties van onszelf, niet door fouten bij de thuisploeg. Thuis tegen Seraing maakten we enkele weken terug drie goals in de omschakeling. Bij Lierse toonden wij dat we het ook op een andere manier kunnen.”

Winninggoal De Belder

Opvallend bij de 3-2 van Mertens en de 3-4 van invaller Dylan De Belder: Van Walle en Vargas stiften de bal in de rug van de centrale verdedigers. “Geen toeval”, benadrukte Gevaert. “We wisten dat Lierse Kempenzonen in de as te pakken was. Het centrum van de defensie is hun zwakke punt. Voor de rust deed Challouk al enkele acties door het centrum. Dankzij extra technisch vermogen lukte dat in de tweede helft nog beter. Dat Dylan De Belder de winninggoal maakte doet me veel plezier. Net voordien was hij gefrustreerd omdat hij een bal wild over trapte. Ik vroeg hem te focussen op de volgende actie. Zijn eerste competitiegoal levert drie belangrijke punten op.”