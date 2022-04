Deinze klopt RWDM met 3-0 en helpt Westerlo aan titel in 1B: “Seizoen stopt voor ons wat te vroeg”

Dansoko en Challouk

De tweede helft begon met een goeie kans voor De Belder en een bal van Ephestion op de bovenkant van de lat. Net voor het uur verdubbelde Dansoko met links de Deinse bonus. Het zevende doelpunt dit seizoen van de kersverse Guinese international. En enkele seconden nadat RWDM-trainer Euvrard in één keer drie wissels had doorgevoerd, besliste Challouk met een klasseflits de partij. Zijn vijfde van het seizoen nadat hij bij het doelpunt van Dansoko zijn achtste assist liet optekenen. In de toegevoegde tijd trof De Belder, die zijn dertigste verjaardag vierde, de dwarsligger. “Het seizoen stopt voor ons wat te vroeg”, vindt Deinze-trainer Wim De Decker. “In deze wedstrijd hebben we bewezen dat we veel gemakkelijker van het ene systeem naar het andere overschakelen. Vandaar het grote verschil met onze eerste matchen dit seizoen. Nochtans kenden we een lastig openingskwartier. Het uitstekende middenveld van RWDM bracht ons in de problemen. Nadat we op voorsprong klommen, speelden we heel volwassen.”