Degradatiespook steekt kop op bij promovendus Ninove na 4 op 28: “Laatste twee matchen punten pakken”

Voetbal eerste nationaleEr pakken zich stilaan donkere wolken samen op de Ninoofse Kloppers. Niet alleen boekten de Ninovieters een pijnlijke maar overdreven 3-0-nederlaag op het veld van Olympic Charleroi, tot overmaat van ramp kropen staartploegen Dessel en Rupel Boom dichterbij. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is het stilaan vijf voor twaalf voor de promovendus om een zorgeloos eerste seizoen in eerste nationale af te werken.

In het koude Charleroi hadden de afwezigen de eerste twintig minuten echt wel gelijk. Veel middenveldspel en beide ploegen die elkaar in evenwicht hielden zonder daarbij gevaarlijk te zijn, deed de koude voeten niet meteen verdwijnen. Ninove hoopte om minstens een punt weg te kapen tegen de Waalse nummer vier uit het klassement. “Omdat we wilden tonen dat we ook tegen de ploegen die bovenaan staan punten kunnen pakken”, gaf flankverdediger Jelle Geenens toe.

Die punten kwamen er helaas niet. Ninove prikte wel af en toe, maar het openingsdoelpunt viel aan de overzijde. Na een opendeurdag werd Rivollier Dahmane uit balans gebracht in de grote rechthoek. De scheidsrechter wees resoluut naar de stip deed. Smaakmaker Hassaini liet Van Attenhoven, die opnieuw in doel stond en een meer dan degelijke match speelde, kansloos. En dus was het weer achtervolgen geblazen voor de bezoekers. Ninove liet het hoofd niet hangen en dreigde vooral met de rust in zicht. Tot scoren kwamen de troepen van Haydock echter niet.

Geen geluk

De hoop op een punt had Ninove tot een kwartier voor affluiten. De kansen waren schuchter, maar de boeken mochten op twee minuten tijd helemaal dicht. Perreira en Gaye klaarden de klus voor de Walen. “Het zal in de twee laatste wedstrijden voor de winterstop moeten gebeuren”, weet ook Geenens. “Tegen rode lantaarn Hoogstraten moeten we op papier de drie punten kunnen pakken en ook tegen Heist blijven we beter niet met lege handen achter. Op dit niveau zijn we een ploeg in ontwikkeling. Het verschil met tweede nationale is enorm groot. Maar ook de factor geluk zat dit seizoen nog niet echt mee. Bij mijn broer Falco, die bij Aalst speelt, vliegt elke bal momenteel binnen. Hopelijk breekt ook voor ons zo’n moment aan.”

Olympic Charleroi: Moriconi, Lioka Lima (87’ Mahir), Maisonneuve, Félix (83’ Reynders), Saïdane, Massengo, Guedj, Hadj-Moussa (52’ Gaye), Hassaini (83’ Vandenbercq), Rivollier, Dahmane (46’ Perreira).

Ninove: Van Attenhoven, F. Polizzi (60’ Grancea), De Backer, Djoum, Geenens, Bael, Hertveldt, Tshimanga, Deryck, Romero, Straetman.

Doelpunten: 32’ Hassaini (1-0, pen.), 75’ Perreira (2-0), 79’ Gaye (3-0).

Geel: Hadj-Moussa, Massengo, Polizzi. (KTO)

