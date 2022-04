Degradatie wenkt nu toch voor Saturnus Michelbeke na nederlaag op Oostende (3-0): “Het zal in de barrages moeten gebeuren”

Volleybal LigaDe hoop om via winst tegen Hermes Oostende het behoud in de hoogste vrouwenliga veilig te stellen, was woensdagavond snel vervlogen voor Saturnus Michelbeke. Ondanks de makkelijke thuiswinst van vorige week hadden de roodhemden het in de eerste twee sets aan de kust bijzonder lastig. In set drie leek de kentering op komst, maar enkele domme fouten op cruciale fases zorgden voor een droge 3-0. Enkel via de barrages kan Saturnus nu nog voor het behoud gaan.

Met slechts negen speelsters moest Saturnus Michelbeke naar Oostende afreizen. Lichodzijewska (zwanger) en Tomme (blessure) zijn al langere tijd out en daar kwam nu ook Verlinden bij die opnieuw last kreeg van haar aanslepende blessure. “De eerste twee sets hadden we het lastig, maar vanaf set drie kwamen we op toerental. Die set hadden we altijd moeten winnen en wie weet, kregen we dan wel een andere wedstrijd. Het zou in ieder geval voor twijfel bij Oostende hebben gezorgd”, blikt voorzitter Karel Van den Berge terug.

Door het verlies is Saturnus Michelbeke nu helemaal zeker van de de laatste plaats in de play-downs. Hoe het nu verder moet, is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. “Normaal moeten we nu barragewedstrijden spelen op 1 en 2 mei. Ik ga ervan uit dat dit tegen Kalmthout zal zijn, want ik zie die ploeg komend weekend de driepuntenkloof met leider Leuven niet dichten. De vraag is echter of Kalmthout effectief die barrages zal willen spelen, want er bereiken ons geruchten dat die ploeg zou fuseren met Antwerp. Maar dat zijn louter geruchten, we krijgen daar nergens de bevestiging van. Ook niet bij de bond. Dus trainen we verder en gaan we ervan uit dat die barragematchen effectief plaats zullen vinden”, aldus Van den Berge.

Volledig nieuwe kern

Hij hoopt wel dat zijn ploeg zich nu een keer dubbel kan opladen voor die barrages. Een confrontatie met een ploeg uit de nationale 1 zou normaal voor een Liga-ploeg een haalbare kaart moeten zijn. “Ik ga er inderdaad vanuit dat we ons in de hoogste damesliga kunnen handhaven. Onze nieuwe coach Sebastien Bougeatre is achter de schermen en in samenspraak met ons als bestuur bezig met de samenstelling van een kern voor volgend seizoen. Van de huidige ploeg blijft enkel Verbinnen aan boord. Alle andere speelsters zoeken andere oorden op of stoppen met volleyballen”, besluit Van den Berge.